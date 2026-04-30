राहुल रॉय कौन हैं? एक फिल्म से बने सुपरस्टार, 14 साल की शादी टूटी, अब झेल रहे आर्थिक तंगी

राहुल रॉय एक बार फिर से लाइमलाइट में छा गए हैं. इस बार वजह है उनकी रील्स, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ रहा है. दरअसल, एक्टर ने कई कंटेंट क्रिएटर्स के साथ रील्स बनाया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके डाउनफॉल का लोग मजाक बना रहे हैं. चलिए जानते हैं राहुल रॉय कौन हैं और उन्हें कैसे फेम मिला और उन्होंने किससे शादी की थी.

राहुल रॉय एक एक्टर, निर्माता और एक्स मॉडल हैं. राहुल रॉय का जन्म 9 फरवरी 1966 को दीपक रॉय और इंदिरा रॉय के घर हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हिमाचल प्रदेश के लॉरेंस स्कूल से पूरी की. उनके मामा का नाम कोरी वालिया है, जो फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं.

बड़े पर्दे से पहले टीवी पर किया था काम

राहुल रॉय ने 90 के दशक में कई फिल्मों में काम किया था. दर्शकों में एक्टर का खूब क्रेज देखने को मिलता था. लेकिन, बॉलीवुड में कदम रखने से पहले एक्टर ने छोटे पर्दे पर काफी काम किया था. उन्हें जी टीवी के शो कैसे कहूं में देखा गया था. इसके अलावा एक्टर बिग बॉस सीजन 1 का हिस्सा भी रह चुके हैं और वो इस सीजन के विनर भी बने थे.

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आशिकी से बने रातोंरात स्टार

बॉलीवुड में राहुल रॉय ने महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से कदम रखा था. ये फिल्म 23 जुलाई 1990 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. फिल्म के रिलीज होते ही राहुल रातोंरात स्टार बन गए. इस फिल्म की कहानी के अलावा इसके गाने काफी पसंद किए गए थे. आज भी लोग इस फिल्म के गाने को सुनना काफी पसंद करते हैं. बता दें जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब सिनेमाघरों से उतरने का नाम नहीं ले रही थी. 6 महीने तक ये फिल्म पूरी तरह से हाउसफुल रही थी.

ऐसे हुआ करियर बर्बाद

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आशिकी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद राहुल रॉय के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी. एक साथ एक्टर ने 47 फिल्में साइन कर डाली थी. इसी गलती ने एक्टर के करियर को बर्बाद कर दिया. क्योंकि इन 47 फिल्मों में से ज्यादातर तो फ्लॉप ही रहीं.

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इन हसीनाओं के संग रिलेशनशिप में रहे राहुल रॉय

राहुल रॉय की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम 4 हसीनाओं के संग जुड़ा था. सबसे पहले तो उन्होंने पूजा भट्ट के संग कई फिल्मों में काम किया था, तो उसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें चर्चा में छा गई थी. हालांकि ये रिश्ता ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल पाया. उसके बाद एक्टर का नाम मनीषा कोइराला के संग जुड़ा. लेकिन, दोनों का रिश्ता टूट गया. उसके बाद राहुल रॉय की जिंदगी में सुमन रंगनाथन ने एंट्री मारी. इनके रिश्ते की खूब चर्चा होती थी. रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया था. लेकिन बाद में ये रिलेशनशिप भी खत्म हो गया.

महज 14 साल चली शादी

इसके बाद उन्होंने फैशन मॉडल राजलक्ष्मी खानविलकर के संग 2000 में शादी कर ली. राजलक्ष्मी खानविलकर की ये दूसरी शादी थी, उन्होंने राहुल रॉय से पहले समीर सोनी संग शादी की थी. लेकिन, राहुल और राजलक्ष्मी की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और 2014 में इनका तलाक हो गया. 2016 में राहुल रॉय की सुपरमॉडल साधना सिंह के संग मुलाकात हुई थी. एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल सही इंसान के साथ हैं. लेकिन, बाद में ये रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ पाया.

फिलहाल राहुल रॉय अपनी लाइफ के बुरे दौर से गुजर रहा हैं. एक्टर को अभी काम की जरूरत है अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरी करने के लिए. एक्टर काफी लंबे वक्त से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उन पर काफी कर्ज भी है. इसी वजह से उन्होंने रील बनाने के बारे में सोच.

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