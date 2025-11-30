दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. 24 नवंबर को उनका निधन हो गया. धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और दूसरी का नाम हेमा मालिनी है. पहली पत्नी से धर्मेंद्र को चार बच्चे हैं और दूसरी पत्नी से उन्हें दो बेटियां हैं. हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं. उन्होंने एक बार बताया था कि उन्हें कब अपने पापा की पहली शादी के बारे में पता चला था.

हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में ईशा देओल ने बताया था कि कैसे ईशा देओल को पिता धर्मेंद्र की पहली शादी के बारे में पता चला था. उन्होंने कहा था, 'स्कूल में बच्चों ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी दो मम्मी हैं? ये सुनकर में गुस्से में आ गई थी. और मैंने कहा था कि क्या बकवास है. मेरी सिर्फ एक मां हैं. लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने मम्मी से कहा कि मेरे दोस्तों ने मुझसे क्या कहा. मुझे लगता है कि उसी समय मेरी मां ने मुझे सच बताने का फैसला किया.'

आगे ईशा ने बताया था, 'सोचिए, हम 4th क्लास में थे. हमें किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता था. आजकल तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं. तो उस वक्त मुझे समझ आया कि मेरी मां ने एक ऐसे शख्स से शादी की है जो पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी एक फैमिली भी थी. हालांकि, मुझे कभी भी बुरा फील नहीं हुआ. आजतक भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत था. और मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहती हूं कि उन्होंने कभी भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं करवाया.'

ईशा ने ये भी बताया,'जब मैं यंग थी तो अपने दोस्तों के घर जाती थी तो उनके दोनों पेरेंट्स को एक साथ देखती थी. तो मुझे समझ आया कि पापा का पास होना भी नॉर्मल है. लेकिन हम कहीं न कहीं ऐसे बड़े हुए कि इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था.'