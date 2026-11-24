हिंदी सनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाने वाले धर्मेंद्र की आज पहली डेथ एनिवर्सरी है. दिग्गज अभिनेता का साल 2025 में आज ही के दिन 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. फैंस और सेलेब्स उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी बीच हम आपको धर्मेंद्र का वो किस्सा बता रहे हैं जब उन्होंने अपने पिता का कॉलर गलती से पकड़ लिया था और उन्हें इसका हमेशा मलाल रहा.

जब धर्मेंद्र ने पकड़ा पिता का कॉलर

जो किस्सा हम आपको बता रहे हैं उसका जिक्र खुद धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में किया था. धर्मेंद्र के पिता का नाम किशन सिंह देओल था जो टीचर थे. धर्मेंद्र इंडस्ट्री में अपनी शराब पीने की आदत के कारण भी चर्चा में रहते थे. हालांकि एक बार नेश में धुत होने के कारण उन्होंने पिता के साथ बुरा बर्ताव कर दिया था.

धर्मेंद्र अपने नौकर से अक्सर कहते थे कि जब भी वो घर में आए तो वो शांति से दरवाजा खोले. क्योंकि अक्सर धर्मेंद्र शराब पीते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके घर में आने की खबर किसी को भी लगे. एक दिन नशे में धुत होकर धर्मेंद्र घर पहुंचे.

रात का वक्त था. अभिनेता शूटिंग के बाद घर गए. गेट बंद था और धर्मेंद्र नौकर को आवाज देने लगे. धर्मेंद्र ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन नौकर नहीं आया. ऐसे में धर्मेंद्र के पिता दरवाजा खोलने पहुंच गए. धर्मेंद्र को खबर नहीं थी कि वो उनके पिता हैं, क्योंकि वो नशे में धुत थे और अंधेरा भी था तो धर्मेंद्र ने गुस्से में पिता का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें भला-बुरा भी कहा. धर्मेंद्र के पिता ने बेटे पर गुस्सा किया और उनका हाथ झटक दिया.

फिर पिता ने पकड़ा धर्मेंद्र का गिरेबान

जब रोशनी हुई तो धर्मेंद्र ने देखा कि वो उनके पिता हैं. अभिनेता हैरान रह गए. इसके बाद धर्मेंद्र के पिता ने उहे गिरेबान से पकड़ा और उनकी मां के पास ले गए. एक्टर को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उन्होंने माफी मांगी. इस किस्से को दिवंगत अभिनेता अक्सर शर्मिंदा हो जाते थे. हालांकि उनका पिता के साथ रिश्ता मजबूत रहा.