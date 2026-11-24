बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गनमास्टर जी9' को लेकर चर्चा में हैं, जो 27 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. फिल्म के कई गाने 'अफसाना बनाया आपने', 'दो दिन की जिंदगी' और 'दर्द-ए-दिल दर्द-ए-जिगर' रिलीज हो चुके हैं. इसको दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. खास बात ये है कि दो गानों में हिमेश रेशमिया ने अपनी आवाज दी है.

इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की म्यूजिकल जोड़ी एक बार फिर फिल्म 'गनमास्टर जी9' के जरिए वापसी कर रही है. ऐसे में फिल्म की रिलीज से पहले आइए एक नजर डालते हैं इमरान और हिमेश की जोड़ी के उन 5 पुराने गानों पर, जिन्होंने 2000 के दशक में खूब धूम मचाई थी.

इमरान हाशमी-हिमेश रेशमिया के 5 ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर गाने



आशिक बनाया आपने - आशिक बनाया आपने (2005)

इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता पर फिल्माया गया गाना 'आशिक बनाया आपने' उस दौर में काफी पॉपुलर हुआ था. हिमेश रेशमिया की आवाज और इसका म्यूजिक आज भी लोगों को खूब पसंद आता है.

झलक दिखला जा - अक्सर (2006)

इमरान हाशमी और उदिता गोस्वामी पर फिल्माया गया ये गाना रिलीज होते ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया था. हिमेश रेशमिया की आवाज में इस गाने लोगों ने खूब पसंद किया. ये आज भी पार्टीज में सुनाई देता है.

अफसाना बना के भूल न जाना- दिल दिया है (2006)

'दिल दिया है' गाना इमरान हाशमी और अश्मित पटेल फिल्माया गया है. ये गाना प्यार और दर्द का खूबसूरत मेल है. हिमेश रेशमिया की आवाज में गाया गया ये गाना आज भी रोमांटिक गानों के शौकीनों की पसंद बना हुआ है.

आपकी कशिश - आशिक बनाया आपने (2005)

'आपकी कशिश' भी काफी पॉपुलर गाना है. इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता पर फिल्माया गया ये रोमांटिक गाना अपने म्यूजिक और शानदार बोलों की वजह से खूब पसंद किया गया था. हिमेश रेशमिया की आवाज ने इस गाने को उस दौर का यादगार हिट बना दिया.

मेरी आवारगी - गुड बॉय बैड बॉय (2007)

फिल्म 'गुड बॉय बैड बॉय' का गाना 'मेरी आवारगी' इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता पर फिल्माया गया था. हिमेश रेशमिया की आवाज में सजे इस गाने में रोमांस और दर्द का खूबसूरत एहसास देखने को मिलता है. इसकी धुन और इमरान का अंदाज उस दौर के म्यूजिक लवर्स के बीच काफी पसंद किया गया था.