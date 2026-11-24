कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी मां और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की लॉन्चिंग के मौके पर एक ऐसा खुलासा किया था जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई. दरअसल राहुल ने कहा था कि अक्सर खाने के दौरान उनकी मां सोनिया गांधी उनके पिता राजीव गांधी की गोद में बैठ जाती थीं. राहुल के बयान को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. अब रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और उन्हें ट्रोल करने वालों को जवाब दिया.

पति रितेश की गोद में बैठीं जेनेलिया देशमुख

बता दें कि रितेश देशमुख कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं. उनके दिवंगत पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं. विलासराव का ताल्लुक कांग्रेस से ही था. समय-समय पर रितेश कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं. वहीं अब जब राहुल गांधी के सोनिया और राहुल गांधी पर दिए बयान की आलोचना तेजी से हो रहे है तो रितेश ने उनका समर्थन करते हुए पत्नी संग एक तस्वीर शेयर की, जिसमें रितेश की गोद में जेनेलिया बैठी हुई नजर आ रही हैं.

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मंगलवार, 24 नवंबर को रितेश देशमुख ने पत्नी जेनेलिया संग एक रोमांटिक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की. इसे देखने के बाद नेटिजंस ने दोनों की तुलना सोनिया और राजीव से कर दी. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों स्टार्स खाना एन्जॉय कर रहे हैं. खास बात ये है कि जेनेलिया, रितेश की गोद में बैठी हुई हैं और उन्हें कुछ खिला रही हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए रितेश ने लिखा, 'टेबल दो लोगों के लिए, कुर्सी एक के लिए.'

नेटिजंस ने की सोनिया और राजीव गांधी से तुलना

इस तस्वीर पर दो यूजर्स ने एक जैसे कमेंट करते हुए सोनिया गांधी की आत्मकथा का नाम लिखा. एक ने लिखा, 'राजीव और सोनिया गांधी की कॉपी कर ली क्या?' एक ने लिखा, 'राजीव गांधी और सोनिया गांधी'. एक अन्य ने कमेंट में लिखा, '2 लोगों के लिए मोहब्बत का खाना. राहुल और राजीव जी और सोनिया जी को धन्यवाद.'

राहुल को झेलनी पड़ी थी आलोचना

राहुल गांधी ने कार्यक्रम में पेरेंट्स के रिश्ते को भावुकता के साथ बयां किया था. उन्होंने कहा था, 'हर बार खाना खाते समय पापा की गोद में मां होती थीं.' लेकिन, इस बयान के बाद राहुल की सोशल मीडीया पर आलोचना हुई थी.