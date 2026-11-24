नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' की कमाई में तीसरे हफ्ते के वीकडेज में बेशक मंदी आई है लेकिन ये अपनी रिकॉर्ड बुक में हर दिन नई उपलब्धि शामिल कर रही है. अब ये इंटरनेशनल मार्केट में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है.

'रामायण' ने ओवरसीज में कितनी कर डाली कमाई?

रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म ने इंटरनेशनल टेरिटरीज में 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 490 करोड़ रुपये) की कमाई की है, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' के अनुसार, इससे पहले 'धुरंधर: द रिवेंज' के नाम विदेशी बाजारों में लगभग 475.93 करोड़ रुपये (51 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की कमाई करने का रिकॉर्ड था. ऐसे में 'रामायण' ने ओवरसीज में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्मों की लिस्ट में 'धुरंधर 2' को मात देकर नंबर 1 की पोजिशन पर कब्जा कर लिया है.

नॉर्थ अमेरिका में भी 'रामायण' ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

बता दें कि नॉर्थ अमेरिका 'रामायण' का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बनकर उभरा है, जहां फिल्म ने अमेरिका और कनाडा को मिलाकर लगभग 28.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है. इस फिल्म ने 'धुरंधर: द रिवेंज' की कुल कमाई (28 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है.

अन्य देशों में भी 'रामायण' का जलवा

अन्य देशों में भी यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, जिनमें थाईलैंड (1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर), नेपाल (1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और इंडोनेशिया (1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं. इसके अन्य मेजर इंटरनेशनल मार्केट में यूके (6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर), यूएई (5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और ऑस्ट्रेलिया (5.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं.

फिल्म ने मलेशिया (1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और जर्मनी (1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) में भी शानदार कमाई की है.

'रामायण' अब इन देशों में कर रही रिलीज की तैयारी

'रामायण' का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये अब चीन, जापान और साउथ कोरिया सहित कई और इंटरनेशनल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इन रिलीज से इसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच और बढ़ने की उम्मीद है.

अमेरिका में 'रामायण' को 700 सिनेमाघरों से हटाया गया

इन सबके बीच बता दें कि यह फिल्म अमेरिका के 1,400 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि, दूसरे हफ्ते में इसे 300 से ज्यादा स्क्रीन से हाथ धोना पड़ा, और अब इसके सिनेमाघरों की संख्या घटकर 681 रह जाने की उम्मीद है. यानी, रिलीज़ के समय की तुलना में अब 700 से ज्यादा सिनेमाघर कम हो गए हैं।

धमाकेदार कमाई के बाद भी बजट वसूल नहीं कर पाई है 'रामायण'

भले ही फिल्म ने दुनिया भर में शानदार कमाई की है, लेकिन इसका प्रोडक्शन बजट 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया है. इसका मतलब यह है कि सिनेमाघरों की कमाई से अपनी लागत वसूलने के लिए इसे अभी भी लंबा सफ़र तय करना है. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि इतने बड़े बजट वाली फिल्मों को अपनी लागत निकालने (ब्रेक-ईवन तक पहुंचने) के लिए, अपने प्रोडक्शन बजट से लगभग दोगुनी कमाई करनी पड़ती है.



नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म है, और इसका दूसरा भाग 2028 में रिलीज होने वाला है.