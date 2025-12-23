तैमूर का मतलब क्या होता है? करीना कपूर और सैफ के बेटे नाम पर हुआ था बवाल

करीना कपूर और सैफ अली खान ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी की थी और उनके दो बेटे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान. वहीं उनके बड़े बेटे तैमूर के नाम को लेकर काफी विवाद हुआ था. कपल पहले बेटे के नाम से हुई कॉन्ट्रोवर्सी के बाद काफी परेशान हो गए थे. तैमूर नाम सुनकर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था और नेगेटिव कॉमेंट्स मिल रहे थे. इस पर करीना ने तैमूर का मतलब और इसे रखने की वजह बताई थी.

तैमूर का मतलब क्या होता है?

करीना कपूर और सैफ अली खान ने विवाद के बाद चुप्पी तोड़ी थी. एक बार सैफ एक इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में साफ कहा था कि तैमूर एक पुराना फारसी शब्द है जिसका मतलब लोहे जैसा मजबूत होता है. ऐसे में करीना से जब मैंने कहा था कि क्या मैं ये नाम रख सकता हूं तो वो भी इससे सहमत हुई थी.

वहीं करीना ने 2023 में इस नाम पर इसी तरह की सफाई दी थी और कहा था कि सैफ के एक बचपन के दोस्त का नाम भी यही था और इसका मतलब होता है लोहे की तरह मजबूत. बता दें इंडोनेशिया में तैमूर का मतलब उगता सूरज और बोस्नियाई और तुर्की में इसो डोमिर (लोहे से बना) कहते हैं.

करीना और सैफ के बेटे के नाम पर हुआ था बवाल

दिसंबर 2016 में तैमूर के जन्म के बाद कपल ने ये नाम रखा, जिससे विवाद शुरू हो गया. कई लोगों ने इसे मंगोल शासक तैमूर लंग से जोड़ दिया, जिसने भारत पर हमला किया था और हिंसा की थी, जिससे सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा. कवि कुमार विश्वास ने इस नाम पर कड़ी आपत्ति जताई थी. एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने सैफ और करीना के बेटे का नाम तैमूर रखने के फैसले पर बात की. उन्होंने कहा कि मशहूर हस्तियों को अपने बच्चों के नाम को लेकर सचेत रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि वो एक ऐतिहासिक आक्रमणकारी के नाम पर नाम रखने के बजाय कई दूसरे ऑप्शन में से चुन सकते थे. कवि ने आगे सैफ और करीना कपूर के बेटे का नाम तैमूर रखने के फैसले की कड़ी निंदा की. उन्होंने आगे कहा, 'जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां-बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए और अब अगर इसे हीरो बनाओगे, तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ये याद रखना. ये भारत जागा हुआ है, नया भारत है.'