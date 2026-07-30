#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'स्पाइडर मैन' ने पहले दिन 6 बजे तक तोड़े 15 फिल्मों के रिकॉर्ड, 'धमाल 4'-'वेलकम टू द जंगल' सबको पछाड़ा

'स्पाइडर मैन' ने पहले दिन 6 बजे तक तोड़े 15 फिल्मों के रिकॉर्ड, 'धमाल 4'-'वेलकम टू द जंगल' सबको पछाड़ा

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' रिलीज हो गई है. फिल्म को जबरदस्त रिव्यूज मिले हैं. इंडिया में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Jul 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के साथ ही इंडिया में धमाका कर दिया है. फिल्म को पहले दिन धांसू रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले दिन फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. 6 बजे तक ही फिल्म ने 29 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 6 बजे तक 29.03 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म को 11,941 शोज मिले और ऑक्यूपेंसी 68 परसेंट रही. फिल्म ने इंग्लिश में 6 बजे तक 14.34  करोड़ कमाए. हिंदी में 11.04 करोड़, कन्नड़ में 3 लाख, मलयालम में 4 लाख, तमिल में 1.71 करोड़ और तेलुगू में 1.87 करोड़ कमाए. वहीं फिल्म ने 5 बजे तक 24.30 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म को 10,647 शोज मिले. फिल्म को 68.9 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. 

  • इंडिया में फिल्म 6 भाषाओं में रिलीज हुई है. 5 बजे तक फिल्म ने इंग्लिश में 11.57 करोड़ कमाए.
  • हिंदी में फिल्म ने 5 बजे 9.57 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • कन्नड़ में फिल्म ने 5 बजे तक 3 लाख और मलयालम में भी 3 लाख का कलेक्शन किया.
  • तमिल में फिल्म ने 5 बजे तक 1.52 करोड़ और तेलुगू में 1.58 करोड़ का कलेक्शन किया.

'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?

इन 15 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

फिल्म ने पहले दिन की कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. इंडिया में ही फिल्म ने 2026 में रिलीज हुई 15 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पछाड़ दिया  है.

1- वेलकम टू द जंगल-15.23 करोड़ + 3.75 करोड़ (पेड प्रिव्यू)
2- धमाल 4- 14 करोड़
3-हॉन्टेड 3डी- 2.5 करोड़
4- राजा शिवाजी- 12.4 करोड़ (हिंदी में)
5- चांद मेरा दिल- 3.31 करोड़
6- अल्फा- 9.25 करोड़
7- है जवानी तो इश्क होना है- 8.65
8-  इक्कीस- 7.28 करोड़
9- पेद्दी- 3 करोड़ (हिंदी में)
10- पति पत्नी और वो दो- 4.38 करोड़
11-  ओ रोमियो- 9.01 करोड़
12-  मर्दानी 3- 4 करोड़
13- भूत बंगला- 12.25 करोड़+ 3.75 करोड़ (पेड प्रिव्यू)
14- मैं वापस आऊंगा- 1.15 करोड़
15- डकैत- 6.55 करोड़

'त्रेता युग में ऐसे कपड़े...', ग्लैमरस शूर्पणखा, कैकई की मॉडर्न साड़ी, 'रामायण' के कॉस्ट्यूम को लेकर उठे सवाल

फिल्म में दिखे ये स्टार्स

बता दें कि फिल्म के इंडिया में 50 करोड़ की ओपनिंग करने की खबरें हैं. फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं. फिल्म को डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट है. फिल्म में टॉम हॉलैंड को स्पाइड मैन के रोल में देखा गया. फिल्म जेंडया भी हैं. वो एमजे के किरादर में हैं. वहीं मार्क रफालो, सैडी सिंक, जॉन बर्नथल, जैकब  बैटलन जैसे स्टार्स नजर आए.

फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' का रिव्यू

एबीपी न्यूज ने फिल्म के 3.5 स्टार्स दिए हैं. फिल्म की कहानी आपको इमोशनल कर देगी. टॉम हॉलैंड की एक्टिंग भी जबरदस्त है. उन्होंने स्पाइडर मैन के रोल को दिल से जिया है. फिल्म की स्टोरीलाइन भी जबरस्त है. फिल्म में जितना भी एक्शन हैं वो कमाल है. वहीं वीएफएक्स सिनमैटोग्राफी और विजुअल स्केल भी शानदार है. ओवरऑल फिल्म जबरदस्त है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Box Office Spider Man Brand New Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'स्पाइडर मैन' ने पहले दिन 6 बजे तक तोड़े 15 फिल्मों के रिकॉर्ड, 'धमाल 4'-'वेलकम टू द जंगल' सबको पछाड़ा
'स्पाइडर मैन' ने पहले दिन 6 बजे तक तोड़े 15 फिल्मों के रिकॉर्ड
बॉलीवुड
पूरी हुई कार्तिक आर्यन की रोमांटिक फिल्म, भूषण कुमार का खुलासा
पूरी हुई कार्तिक आर्यन की रोमांटिक फिल्म, भूषण कुमार का खुलासा
बॉलीवुड
'पूजा कर रही या फोटोशूट', सावन शुरू होते ही मंदिर पहुंचीं भूमि पेडनेकर, सनग्लास देख भड़के लोग
'पूजा कर रही या फोटोशूट', सावन शुरू होते ही मंदिर पहुंचीं भूमि पेडनेकर, सनग्लास देख भड़के लोग
बॉलीवुड
एकता कपूर ने 2 साल की लीज पर मुंबई में प्रॉपर्टी किराए पर दी, मिलेगा प्रति महीना इतना रेंट
एकता कपूर ने 2 साल की लीज पर मुंबई में प्रॉपर्टी किराए पर दी, मिलेगा प्रति महीना इतना रेंट
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
Xप्लेन: फ्लाइट कैंसिल, ट्रेन लेट और खराब सड़क! बरसात में कैसे करें सुरक्षित सफर?
फ्लाइट कैंसिल, ट्रेन लेट और खराब सड़क! बरसात में कैसे करें सुरक्षित सफर?
इंडिया
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
इंडिया
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget