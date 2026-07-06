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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSatluj Movie Controversy: जिस 'सतलुज' को ओटीटी से हटाना पड़ा, उसके लिए दिलजीत दोसांझ ने नहीं लिए एक भी रुपये

Satluj Movie Controversy: जिस 'सतलुज' को ओटीटी से हटाना पड़ा, उसके लिए दिलजीत दोसांझ ने नहीं लिए एक भी रुपये

Satluj Movie Controversy: दिलजीत दोसांझ फिल्म 'सतलुज' से जुड़े विवादों को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर की इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से हटा दिया गया है, जिसके बाद एक नया बखेड़ा खड़ा गया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 06 Jul 2026 04:48 PM (IST)
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Satluj Movie Controversy: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों फिल्म 'सतलुज' को लेकर चर्चा में हैं, जिसे 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज किया गया था. लेकिन रिलीज के दो दिन बाद इसे रविवार को ही ओटीटी से हटा दिया गया है. फिल्म करीब 4 साल से सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी थी और मेकर्स इस पर 127 कट्स लगाने के लिए तैयार नहीं थी. फिर तमाम जद्दोजहद के बाद ओटीटी पर आई तो वहां से भी इसे हटा दिया गया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है.

लेकिन दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एक्टर ने इस फिल्म के लिए एक भी रुपये नहीं मांगे थे. वो इसकी कहानी सुनकर झट से राजी हो गए थे. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, फिल्म 'सतलुज' का निर्देशन हनी त्रेहान ने किया है. फिल्म को लेकर शुरू हुए विवादों के बीच डायरेक्टर के इंटरव्यू की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो दिलजीत दोसांझ की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने दिलजीत को इस फिल्म के लिए कास्ट किया था. 

यह भी पढ़ें: 'अल्फा' का दुनियाभर में बजा डंका, बॉक्स ऑफिस पर बनाए ये 4 बड़े रिकॉर्ड्स

हनी त्रेहाल ने दिलजीत दोसांझ कैसे किया कास्ट?

हनी त्रेहाल ने su4ita से बातचीत में बताया, 'हम साथ बैठे थे और मैंने उन्होंने बताया कि हम एक फिल्म 1984 के बाद की पंजाब पर बनाना चाहते हैं. उन्होंने मुझे देखा और कहा कि एक बात सच्ची बताऊं 84 के बाद पंजाब में कुछ ऐसा कहानियां हैं नहीं, जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक फिल्म बनाई जा सके. मैंने कहा कि नहीं मैंने कुछ ऐक चीजें पढ़ी हैं. दिलजीत पाजी ने कहा कि एक स्टोरी है. एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और उनका नाम है जसवंत सिंह खालरा. पाजी एक ही चक्कर है कि फैमिली किसी को भी राइट्स नहीं देती है. कोई कहानी नहीं आप बताओ क्या बनाना है.'

दिलजीत दोसांझ ने 'सतलुज' के लिए मांगे पैसे

डायरेक्टर आगे बताते हैं, 'मेरे पास रिसर्च बुक थी. फ्रंट पेज पर जसवंत सिंह खालरा साहब की फोटो थी. मैंने वो निकाली और कहा कि ये रही और मैं जसवंत सिंह खालरा पर फिल्म बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसमें लीड रोल प्ले करो. आप यकीन नहीं करोगे कि अगले पल क्या हुआ. दिलजीत दोसांझ ने मुझे कभी एक रुपये इस फिल्म के लिए नहीं मांगे. उन्होंने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा- वाहे गुरुजी. उन्होंने कहा कि पाजी कब आना है कहां आना और कहां करना है. बस आप बता दो मैं वहां खड़ा मिलूंगा.'

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: ओटीटी से हटाई गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज', एक्टर बोले- 'बैन होने से पहले देख डालो'

फिल्म हटाए जाने पर क्या बोले दिलजीत दोसांझ?

बहरहाल, अगर फिल्म 'सतलुज' के ओटीटी से हटाए जाने पर दिलजीत दोसांझ के रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो एक्टर ने हाल ही में अपने कई वीडियो शेयर किए. ऐसे में लेटेस्ट वीडियो में एक्टर ने लाइव आकर कहा, 'हमें पहले ही पता था कि फिल्म को बैन कर दिया जाएगा लेकिन ये नहीं पता था कि इतने जल्दी कर दिया जाएगा. लगा था कि इस पर सोमवार तक एक्शन ले लिया जाएगा. लेकिन रविवार को ही इसे हटा दिया गया. कोई नहीं हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है. लोगों तक ये फिल्म पहुंच गई है और लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो कोई टेंशन नहीं है. जहां मर्जी से हटाना हो हटाओ.'

आपको बता दें कि फिल्म 'सतलुज' का नाम पहले 'पंजाब 95' था, जिसे बाद में नाम बदलकर 'सतलुज' कर दिया गया. क्योंकि फिल्म सेंसर बोर्ड में पिछले करीब 4 साल से अटकी हुई थी. फिल्म भले ही ओटीटी से हटा दी गई है लेकिन ये ऑनलाइन जरूर लीक हो चुकी है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 06 Jul 2026 04:48 PM (IST)
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