हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWednesday Box Office: बुधवार को भी 'धुरंधर' ने मचाई धूम, 'अवतार फायर एंड ऐश' और 'अंखडा 2' भी चमकी, जानें- बाकी फिल्मों का कैसा रहा हाल?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Dec 2025 09:33 AM (IST)
सिनेमाघरों में इन दिनों एक ही फिल्म छाई हुई है और वो है ‘धुरंधर’, रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी ये फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. इस फिल्म के आगे हॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज अवतार फायर एंड ऐश भी पस्त हो चुकी है. वहीं अखंडा 2 सहित बाकी फिल्में तो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रह हैं. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर इन सभी फिल्मों का कैसा हाल रहा है?

‘धुरंधर’ ने तीसरे बुधवार कितनी की कमाई?
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ हर दिन कमाल कर रही है. ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के पहले हफ्ते में 218 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 261.5 करोड़ की बमफाड़ कमाई करने के बाद तीसरे हफ्ते में भी इसने धुआंधार कलेक्शन किया. जहां 19वें दिन इसने 20.40 करोड़ की कमाई की तो वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 17. 75 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ 'धुरंधर'  की 20 दिनों की कुल कमाई अब 637.05 करोड़ हो गई है.

अवतार फायर एंड ऐश ने बुधवार को कितनी किया कलेक्शन?
जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश भारतीय सिनेमाघरों में धुरंधर से टक्कर लेते हुए अच्छा परफॉर्म कर रही है. इसने 19 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन इसने 22.5 करोड़, तीसरे दिन 25.75 करोड़, चौथे दिन 9 करोड़ और पांचवें दिन 9.25 करोड़ की कमाई की थी. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अवतार फायर एंड ऐश ने रिलीज के 6ठे दिन 10.25 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इस फिल्म का 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 95.75 करोड़ रुपये हो गया है.

अखंडा 2 ने दूसरे बुधवार कितना किया कलेक्शन?
नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 साल की मच अवेटेड फिल्म थी.  इसकी शुरुआत भी अच्छी हुई और इसने पहले हफ्ते में 76.75 करोड़ का कलेक्शन किया. हालांकि दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ये 2 करोड़ से भी कम कमाई कर रही है. जहां 11वें दिन सोमवार को इसने 1.05 करोड़ कमाए थे तो वहीं 12वें दिन इसकी कमाई 1 करोड़ रुपये रही. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अखंडा 2 ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 1.10 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 13 दिनों की कुल कमाई अब 87.60 करोड़ रुपये हो गई है.

'किस किसको प्यार करूं 2' ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई
12 दिसंबर 2025 को कपिल शर्मा ने अपनी 2015 की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' के सीक्वल के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक किया है, कपिल के अलावा आयशा खान, मनजोत सिंह, पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी और अन्य कलाकारों से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक शुरुआत की थी. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर मिलने के कारण इसे पहले हफ्ते में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

इसके बाद, दूसरे हफ्ते में प्रवेश करते ही जेम्स कैमरन की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' की रिलीज ने नई चुनौती पेश की, जिससे 'किस किसको प्यार करूं 2' के कलेक्शन पर असर पड़ा. फिलहाल, ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सबके बावजूद कपिल शर्मा अभिनीत फिल्म ने दूसरे बुधवार को यानी 13वें दिन, कलेक्शन में 18 लाख रुपये जोड़े, जिससे इसका भारत में अब कुल कलेक्शन 12.27 करोड़ रुपये हो गया है.

 

Published at : 25 Dec 2025 09:33 AM (IST)
