सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रही ‘सिफारिश’ की कल्चर पर खुलकर नाराजगी जताई है. उन्होंने साफ कहा कि काम पाने के लिए पर्सनल या पॉलिटिकल पहुंच का इस्तेमाल करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है.

हाल ही में विशाल ने इंस्टाग्राम पर एक सीधा और बेबाक नोट शेयर किया, जो खास तौर पर नए और उभरते सिंगर्स के लिए था. उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि टैलेंट के बजाय पहचान या दबाव के जरिए काम लेने की कोशिश करने वालों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है.

विशाल ददलानी का पोस्ट वायरल

अपने पोस्ट में विशाल ददलानी ने नए कलाकारों से साफ कहा कि वे सिफारिश या किसी बड़े आदमी के दबाव के भरोसे नहीं, बल्कि अपने टैलेंट पर भरोसा करें. उन्होंने बिना लाग-लपेट के बताया कि हाल ही में उन्होंने एक नेता को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनके जरिए काम की बात पहुंचाई गई थी. विशाल ने इसे साफ तौर पर चेतावनी देते कहा कि इस तरह की 'सिफारिश' उनके साथ काम करने सही तरीका नही है.

विशाल ददलानी ने अपने पोस्ट में साफ में लिखा 'नए सिंगर्स के लिए एक सलाह, किसी मंत्रीजी या उनके सेक्रेटरी से मुझे फोन मत करवाइए. ये मुझसे कभी न मिलने का तरीका है. जो लोग ‘कॉन्टैक्ट्स’ के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मेरे मन में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है. जिसने अभी ऐसा करने की कोशिश की है, मंत्रीजी अब ब्लॉक हैं, और आप भी. चाहे आप कितने भी अच्छे सिंगर क्यों न हों, अब मुझे आपके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है.'

नए सिंगर्स को दी सलाह

इस पोस्ट ने अपने बेबाक अंदाज और साफ संदेश की वजह से खूब ध्यान खींचा. विशाल ने न सिर्फ सिफारिश की कल्चर पर नाराजगी जताई, बल्कि युवा कलाकारों को सीधी सलाह भी दी. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'कृपया अपने टैलेंट पर भरोसा रखें, मेहनत करने के लिए तैयार रहें और धैर्य रखें. अगर आपमें काबिलियत है तो आपका समय जरूर आएगा.'

उन्होंने आगे कहा, '‘सिफारिश’ का रास्ता मत अपनाइए. यह एक बोरिंग क्लिशे है और सबसे बड़ी बात, यह दिखाता है कि आपको खुद अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है.' हालांकि विशाल ददलानी ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह नोट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.'

विशाल ददलानी का वर्कफ्रंट

काम की बात करें तो विशाल आज भी इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं. वो इंडियन आइडल सीजन 16 में जज के तौर पर नजर आ रहे हैं, जहां उनके साथ श्रेया घोषाल और बादशाह भी जज की कुर्सी पर हैं.