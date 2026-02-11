सोनम कपूर ने वीडियो शेयर कर दिखाई बेबी शॉवर की झलक, बताया 'सीमन्तोन्नयन' का महत्व

बॉलीवुड की फैशन आइकन सोनम कपूर जल्द ही अपने घर नन्हे मेहमान का वेलकम करने वाली हैं. एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनने जा रही हैं और इस खास फेज को वो अपने पूरे परिवार के साथ खुशी-खुशी एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उनके लिए गोदभराई की रस्म रखी गई, जिसमें कपूर परिवार और उनके करीबी दोस्त शामिल हुए. इस खूबसूरत मौके की झलक अब सोनम ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है.

सोनम कपूर ने अपने बेबी शॉवर सेरेमनी की वीडियो की शेयर

सोनम कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर गोदभराई की प्यारी सी वीडियो पोस्ट की है. वीडियो में परिवार के सभी सदस्य मुस्कुराते हुए सोनम को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं. इस मौके पर उन्होंने सनातन धर्म की पुरानी परंपरा ‘सीमन्तोन्नयन’ को निभाया और वीडियो शेयर कर उसका उसका महत्व भी बताया है.

सोनम ने कैप्शन में लिखा, 'सीमन्तोन्नयन' हिंदू धर्म के सोलह पवित्र गर्भ संस्कारों में से तीसरा संस्कार है, जो मां और उसके गर्भ में पल रहे जीवन का सम्मान करता है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में इसे गोदभराई, श्रीमंत, दोहले जेवन, शाद, सीमांतम, वलाइकाप्पु, सीमांत, पुलिक्कुडी और सदाबक्शन जैसे नामों से जाना जाता है. नाम भले अलग हों, लेकिन इसका मतलब मां और आने वाले बच्चे के लिए प्यार, सुरक्षा और आशीर्वाद देना ही होताहै.

सोनम के लिए रस्म क्यों है खास

सोनम ने आगे लिखा कि ये रस्म उनके लिए और खास इसलिए बन गई क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त और पूरा परिवार इस खुशी के मौके पर मौजूद था. उन्होंने अपनी मां, सास और बहन का धन्यवाद किया, जिन्होंने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया और उन्हें बहुत प्यार और सम्मान का एहसास कराया. सोनम ने कहा कि ये दिन वह कभी नहीं भूलेंगी.

बता दें कि सोनम कपूर ने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से 8 मई 2018 को शादी की थी. अगस्त 2022 में, वो एक बेटे की मां बनीं, जिसका नाम वायु कपूर आहूजा है. वहीं सोनम ने अपने पहले बच्चे के टाइम नॉर्मल डिलिवरी करवाई थी.