एक्टर विजय देवरकोंडा इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. हाल ही में खबरें आई थीं कि उन्होंने एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ में सगाई कर ली है. वो जल्द ही शादी करेंगे. विजय और रश्मिका ने सगाई को काफी प्राइवेट रखा. विजय और रश्मिका इंडस्ट्री मोस्ट लवेबल कपल हैं. दोनों ने अपने अफेयर को भी सीक्रेट ही रखा था.

विजय देवरकोंडा की सगाई की अंगूठी वायरल

अब विजय देवरकोंडा 5 अक्टूबर को अपनी फैमिली के साथ श्री सत्य साईं बाबा प्रशांति निलयम के आश्रम पहुंचे थे. उनके वीडियो और फोटोज वायरल है. विजय के छोटे भाई और पेरेंट्स भी साथ थे. विजय का यहां पर फूलों का बुके देकर स्वागत किया गया. इस दौरान फैंस ने विजय की सगाई की अंगूठी नोटिस की. फोटो में विजय बुके हाथ में पकड़े हुए हैं. उन्होंने ग्रे टीशर्ट पहनी है. चश्मे लगाए हैं. साथ ही मूछें फ्लॉन्ट की. वो इसमें काफी हैंडसम लग रहे थे.

बता दें कि विजय और उनके छोटे भाई ने श्री सत्य साईं बाबा हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की है.

कब शादी करेंगे विजय देवरकोंड?

विजय और रश्मिका की बात करें तो 3 अक्टूबर को उनके हैदराबाद वाले घर में सगाई करने की खबरें आई थीं. इस सगाई में क्लोज फैमिली मेंबर्स ही शामिल हुए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय और रश्मिका के फरवरी 2026 में शादी करने की खबरें हैं. उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी.

इन फिल्मों में विजय और रश्मिका ने किया साथ काम

विजय और रश्मिका ने साथ में दो फिल्मों में काम किया है. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस बहुत पसंद करते हैं. उन्होंने गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में काम किया. गीता गोविंदम से रश्मिका के कई सीन वायरल हुए थे. उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वायरल रहती है. अब दोनों साथ में Rahul Sankrityan की अनटाइल्ड फिल्म में काम कर रहे हैं. दोनों शादी से पहले फिल्म की शूटिंग रैपअप कर लेंगे.