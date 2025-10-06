हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनफीसा अली ने शेयर किया बाल्ड लुक, कैंसर की चौथी स्टेज में हैं एक्ट्रेस, लिखा- पॉजिटिव पावर

नफीसा अली ने शेयर किया बाल्ड लुक, कैंसर की चौथी स्टेज में हैं एक्ट्रेस, लिखा- पॉजिटिव पावर

Nafisa Ali Bald Look: नफीसा अली की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फोटो में नफीसा बाल्ड लुक में दिख रही हैं. नफीसा कैंसर से जूझ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 06 Oct 2025 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज एक्ट्रेस नफीसा अली कैंसर से जूझ रही हैं. वो कैंसर की चौथी स्टेज पर हैं. नफीसा अली की कीमोथैरेपी चल रही है. नफीसा इस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत बनाए हुए हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बाल्ड लुक में फोटो शेयर की. नफीसा अली की ये फोटो वायरल है. 

नफीसा अली ने बाल्ड लुक किया शेयर

फोटो में वो मुस्कुराते हुए दिख रही हैं. उन्होंने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ है और ब्राउन कलर की पायजामा. उन्होंने गोल्ड चेन और चूड़ियां भी पहनी हैं. साथ ही घड़ी भी पहनी है. एक्ट्रेस हिम्मत और पॉजिटिविटी से इस जर्नी से लड़ रही हैं. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा- मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ पॉजिटिव पावर. 

नफीसा की जल्द रिकवरी की फैंस दुआएं कर रहे हैं. एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने भी उन्हें हार्ट भेजा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nafisa Ali Sodhi (@nafisaalisodhi)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nafisa Ali Sodhi (@nafisaalisodhi)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nafisa Ali Sodhi (@nafisaalisodhi)

पोते के साथ नफीसा ने शेयर की थी फोटो

नफीसा अक्सर अपनी इस जर्नी के बारे में शेयर करती रहती हैं. उन्होंने कुछ समय पहले बताया था रि पोते-पोतियां उन्हें इस जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहे हैं. उनका पोता हाथ में कैंची लिए उनके बाल काटता दिखा था. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था- मेरा पोता मेरी बाल झड़ने से रोकने में मदद कर रहा है. इसके अलावा एक फोटो में नफीसा ने बताया था कि उनकी कीमोथैरेपी शुरू हो गई है और बाल झड़ना शुरू हो गए हैं. कुछ दिनों में मैं बाल्ड हो जाऊंगी.

इन पॉपुलर फिल्मों में दिखीं नफीसा अली

बता दें कि 2018 में पहली बार नफीसा को कैंसर का पता चला था. 2019 में उन्होंने बताया था कि वो कैंसर फ्री हो गई हैं. लेकिन एक बार फिर उन्हें कैंसर हो गया है.  नफीसा अली ने जुनून, लाइफ इन ए...मेट्रो, मेजर साब, बिग बी, ये जिंदगी का सफर, आतंक, यमला पगला दीवाना, लाहौर, ऊंचाई जैसी फिल्में की हैं.

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2025 10:49 AM (IST)
Tags :
Nafisa Ali
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, नेटवर्थ जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
हेल्थ
TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
बॉलीवुड
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget