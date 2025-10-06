नफीसा अली ने शेयर किया बाल्ड लुक, कैंसर की चौथी स्टेज में हैं एक्ट्रेस, लिखा- पॉजिटिव पावर

दिग्गज एक्ट्रेस नफीसा अली कैंसर से जूझ रही हैं. वो कैंसर की चौथी स्टेज पर हैं. नफीसा अली की कीमोथैरेपी चल रही है. नफीसा इस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत बनाए हुए हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बाल्ड लुक में फोटो शेयर की. नफीसा अली की ये फोटो वायरल है.

नफीसा अली ने बाल्ड लुक किया शेयर

फोटो में वो मुस्कुराते हुए दिख रही हैं. उन्होंने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ है और ब्राउन कलर की पायजामा. उन्होंने गोल्ड चेन और चूड़ियां भी पहनी हैं. साथ ही घड़ी भी पहनी है. एक्ट्रेस हिम्मत और पॉजिटिविटी से इस जर्नी से लड़ रही हैं. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा- मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ पॉजिटिव पावर.

नफीसा की जल्द रिकवरी की फैंस दुआएं कर रहे हैं. एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने भी उन्हें हार्ट भेजा.

पोते के साथ नफीसा ने शेयर की थी फोटो

नफीसा अक्सर अपनी इस जर्नी के बारे में शेयर करती रहती हैं. उन्होंने कुछ समय पहले बताया था रि पोते-पोतियां उन्हें इस जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहे हैं. उनका पोता हाथ में कैंची लिए उनके बाल काटता दिखा था. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था- मेरा पोता मेरी बाल झड़ने से रोकने में मदद कर रहा है. इसके अलावा एक फोटो में नफीसा ने बताया था कि उनकी कीमोथैरेपी शुरू हो गई है और बाल झड़ना शुरू हो गए हैं. कुछ दिनों में मैं बाल्ड हो जाऊंगी.

इन पॉपुलर फिल्मों में दिखीं नफीसा अली

बता दें कि 2018 में पहली बार नफीसा को कैंसर का पता चला था. 2019 में उन्होंने बताया था कि वो कैंसर फ्री हो गई हैं. लेकिन एक बार फिर उन्हें कैंसर हो गया है. नफीसा अली ने जुनून, लाइफ इन ए...मेट्रो, मेजर साब, बिग बी, ये जिंदगी का सफर, आतंक, यमला पगला दीवाना, लाहौर, ऊंचाई जैसी फिल्में की हैं.