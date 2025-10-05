साउथ के सुपरस्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कि सगाई की खबरों ने पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है. दोनों के फैन्स में काफी खुशी का माहौल है. कहा जा रहा है कि दोनों ने 3 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में एक प्राइवेट समारोह में सगाई की. इस बीच, रश्मिका ने अपनी सगाई के अफवाहों के बाद अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर किया है.

फैंस जब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तब एक्ट्रेस रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर कुछ बिल्कुल अलग शेयर किया. उन्होंने सगाई के बारे में कुछ भी बताने के बजाय अपनी अपकमिंग फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' का टीजर शेयर किया और फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज डेट भी ऐलान की.

रश्मिका ने अपने कैप्शन में लिखा

रश्मिका ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि “मुझे पता है कि आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और ये रही.. #दगर्लफ्रेंड 7 नवंबर, 2025 से सिनेमाघरों में. तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में.”

फैंस का रिएक्शन

जैसे ही रश्मिका ने अपनी अपकमिंग फिल्म का टीजर शेयर किया, फैंस ने उनके इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन को बाढ़ की तरह भर दिया. यूजर्स ने उनसे उनकी सगाई के बारे में सवाल किया, वहीं कुछ यूजर्स ने टीजर की तारीफ की और अपनी उत्सुकता जाहिर की.

एक फैन ने लिखा, "क्या सगाई की खबर सच है?" वहीं दूसरे फैन ने कहा, "उत्साह असली है. हम 7 नवंबर तक दिन गिन रहे हैं. पूरी टीम को शुभकामनाएं.और तीसरे फैन ने कमेंट किया, "भारत का सबसे बढ़िया कपल, मैम और विजय."





अपकमिंग फिल्म के बारे में

रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म द गर्लफ्रेंड का निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है. इसमें उनके साथ धीक्शिथ शेट्टी नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर एक रोमांटिक कहानी की झलक दिखाता है, जिसमें रिश्तों और समझदारी को दिखाया गया है. खास बात यह है कि विजय देवरकोंडा ने इसमें वॉइस-ओवर किया है. टीजर की शुरुआत रश्मिका और धीक्शिथ के किरदार की रेस्टोरेंट में बातचीत से होती है, जो पूरी फिल्म का मूड सेट करती है.

