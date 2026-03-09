धुरंधर 2 ओटीटी पर कहां होगी रिलीज? रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर को लेकर नया अपडेट

एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर ने तो फैंस में हलचल मचा दी है. फैंस फिल्म के लिए बेसब्र हो गए हैं. फिल्म 19 मार्च को थिएटर में रिलीज हो रही है. वहीं फिल्म का 18 मार्च को पेड प्रिव्यू है. इसी बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर भी खबरें आ रही हैं.

ओटीटी पर कहां आएगी फिल्म?

पिंकविला की खबर के मुताबिक, धुरंधर 2 थिएटर रिलीज के बाद जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. ट्रेलर में ये मेंशन है कि जियो हॉटस्टार ने इसके ऑफिशियल स्ट्रीमिंग राइट्स लिए हैं. वहीं फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है. लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म थिएटर रिलीज के 45 से 60 दिन बाद ओटीटी पर प्रीमियर हो सकती है.

बात दें कि धुरंधर का पहला पार्ट नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. फिल्म ओटीटी पर रिलीज के 8 हफ्ते के बाद ही आई थी. अब देखना होगा कि धुरंधर 2 जियो हॉटस्टार पर कब रिलीज होगी.

म्यूजिक राइट्स में भी बदलाव

वहीं म्यूजिक लेबल में भी चेंज हुआ है. धुरंधर के म्यूजिक राइट्स सारेगामा के पास थे. वहीं धुरंधर 2 के म्यूजिक राइट्स टी-सीरीज के पास हैं. फिल्म को लेकर काभी बज है. धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई. पेड प्रिव्यूज में फिल्म ने 20 करोड़ की कमाई कर भी ली है. वहीं इंटरनेशनली भी फिल्म को अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं. फैंस धुरंधर जैसा ही एंटरटेनमेंट इस फिल्म से भी चाहते हैं.

इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वो फिल्म में हमजा और जसकीरत सिंह रंगी के रोल में हैं. वहीं फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. फिल्म के पहले पार्ट में दिखाया गया था कि रणवीर सिंह स्पाई बनकर पाकिस्तान के ल्यारी गए थे और वहां पर रहमान डकैत की गैंग में शामिल हुए थे.