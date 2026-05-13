वरुण धवन vs रामचरण से मोहनलाल vs लक्ष्य तक, सिनेमाघरों में इन फिल्मों के बीच होगा महा मुकाबला

आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, कई बड़े स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है. इन फिल्मों में आपको रोमांस, एक्शन और देशभक्ति का मिश्रण देखने को मिलेगा, जो आपको सिनेमाघरों देखने को मजबूर कर देगा. तो आइए इन बड़ी फिल्मों की लिस्ट और होने वाली टक्कर पर एक नजर डालते हैं.

मैं वापस आऊंगा बनाम जेलर 2

इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' इन दिनों खूब चर्चा में है. इस फिल्म में शरवरी वाघ, वेदांग रैना, दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. ये एक रोमांटिक फिल्म है, जो 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

इसी दिन सुपरस्टार रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म 'जेलर' के सीक्वल 'जेलर 2' से इसे जबरदस्त मुकाबला मिलने वाला था. हालांकि, पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये 4 सितंबर को रिलीज हो सकती है.

करुप्पु बनाम पति पत्नी और वो दो

साउथ एक्टर सूर्या और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म 'करुप्पु' 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को आरजे बालाजी ने निर्देशित किया है.

वहीं डायरेक्टर मुदस्सिर अजीज की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' 15 मई को आ रही हैं. फिल्म में आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह की जोड़ी देखने को मिलेगी. ये फिल्म 2019 की 'पति पत्नी और वो' की सीक्वल है.

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दृश्यम 3 बनाम चांद मेरा दिल

जीतू जोसेफ और मोहनलाल की मच अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही हैं. फिल्म के पहले दोनों पार्ट को जबरदस्त सफलता मिली थी, अब मोहनलाल एक बार फिर थिएटर में धमाल मचाने के लिए तैयार है. वहीं बात करें हिंदी वर्जन की, तो अजय देवगन की 'दृश्यम 3' भी 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.

करण जोहर के धर्मा प्रोडक्शन की रोमांटिक फिल्म 'चांद मेरा दिल' 22 मई को आने वाली है. फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य की जोड़ी देखने को मिलेगी.

पेड्डी बनाम है जवानी तो इश्क होना है

रामचरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं. पहले ये 30 अप्रैल को आने वाली थी, हालांकि मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया. इस फिल्म में रामचरण और जाह्नवी कपूर की जोड़ी देखने को मिलेगी.

वहीं डेविड धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को रिलीज होगी. इस फिल्म में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर जैसे कलाकार नजर आएंगे.



इसके अलावा इन दोनों फिल्मों को यश की 'टॉक्सिक' से भी जबरदस्त मुकाबला मिलने वाला था. हालांकि मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया और अभी तक नए डेट का ऐलान नहीं हुआ है.

2027 में होगा इन फिल्मों में क्लैश

अगर बात करें अगले साल की, तो सलमान खान की नई फिल्म 'SVC63' अगले साल ईद के मौके पर रिलीज हो सकती है. इस फिल्म को वामशी पैडिपल्ली निर्देशित कर रहे हैं, जिसमें नयनतारा लीड एक्ट्रेस के रूप में दिखाई देंगी.

वहीं प्रभास की 'स्पिरिट' 5 मार्च 2027 को आ सकती है, हालांकि मेकर्स इसकी रिलीज डेट बदल सकते हैं, ताकि क्लैश से बचा जा सके. इस फिल्म को निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा द्वारा बनाया जा रहा है.

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