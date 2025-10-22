Bhediya 2 में आयुष्मान खुराना और वरुण धवन का होगा क्लैश? जान लीजिए पूरा अपडेट
Ayushmann Khurrana Vs Varun Dhawan: मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स में आयुष्मान खुराना और वरुण धवन का क्लैश देखने को मिल सकता है. थामा के आखिर में इसे लेकर हिंट दी गई है.
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना ने दिवाली पर धमाल मचा दिया है. उनकी फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों पर रिलीज हुई है और आते ही हर जगह छा गई है. 'थामा' में आयुष्मान और रश्मिका के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल भी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है. फिल्म में एक सीन ऐसा दिखाया गया है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि वरुण धवन की भेड़िया 2 में आयुष्मान खुराना भी नजर आने वाले हैं.
वरुण धवन की भेड़िया साल 2022 में आई थी. जिसमें वो एक भेड़िया बने थे. वेयरवोल्फ आयुष्मान खुराना यानि आलोक से 'थामा' में लड़ाई करता है, जो एक पिशाच जैसा प्राणी है और बेताल के नाम से जाना जाता है.
ये होगा ट्विस्ट
बता दें वरुण धवन स्त्री 2 में भी नजर आए थे. स्त्री 2 में ही जना यानी अभिषेक बनर्जी ने बताया था कि वरुण को जो चोट लगी है उसकी वजह से उसने वेयरवोल्फ में बदलने की क्षमता खो दी है. अपनी ताकत वापस पाने के लिए उसे बेताल के खून की ज़रूरत है. आलोक का खून भास्कर की क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे एक ज़ोरदार टकराव होता है.
'थामा' में कही गई ये बात
'थामा' के आखिर में बेताल ग्रुप का एक शख्स आलोक से कहता है कि अगर उसे यक्षसन से युद्ध लड़ना है तो उसे पहले वेयरवोल्फ का खून प्राप्त करना होग जिसे सरकटा द्वारा शापित गुफा से बचाया जाता है. इतने सारे हिंट के बाद ये लगने लगा है कि भेड़िया 2 में आयुष्मान खुराना और वरुण धवन का क्लैश होता नजर आएगा.भेड़िया 2 में वेयरवोल्फ और बेताल का क्लैश लोगों को खूब हंसाने वाला भी है.
'थामा' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन ही 24 करोड़ का कलेक्शन करके कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'थामा' लोगों को खूब एंटरटेन कर रही है.
ये भी पढ़ें: दूसरी बार पापा बने पंजाबी सिंगर हार्डी संधू, फैंस को दिखाई बेबी की झलक
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL