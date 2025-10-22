एक्सप्लोरर
दूसरी बार पापा बने पंजाबी सिंगर हार्डी संधू, फैंस को दिखाई बेबी की झलक
Harrdy Sandhu Blessed With Second Baby: पंजाबी सिंगर हार्डी संधू की ये दिवाली बेहद ही स्पेशल रही. वह दूसरी बार पापा बने हैं. उन्होंने बच्चे की पहली झलक शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी है.
पंजाबी सिंगर हार्डी संधू के घर फिर से खुशियों की दस्तक हुई है. सिंगर दूसरी बार पापा बने हैं और उन्होंने फैंस के साथ अपने बेबी की पहली झलक भी शेयर की है.हार्डी ने सोशल मीडिया पर बेबी के साथ एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की, जिसे देखकर फैंस खुशी से झूम उठे.
Published at : 22 Oct 2025 01:18 PM (IST)
