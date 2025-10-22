हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदूसरी बार पापा बने पंजाबी सिंगर हार्डी संधू, फैंस को दिखाई बेबी की झलक

दूसरी बार पापा बने पंजाबी सिंगर हार्डी संधू, फैंस को दिखाई बेबी की झलक

Harrdy Sandhu Blessed With Second Baby: पंजाबी सिंगर हार्डी संधू की ये दिवाली बेहद ही स्पेशल रही. वह दूसरी बार पापा बने हैं. उन्होंने बच्चे की पहली झलक शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Harrdy Sandhu Blessed With Second Baby: पंजाबी सिंगर हार्डी संधू की ये दिवाली बेहद ही स्पेशल रही. वह दूसरी बार पापा बने हैं. उन्होंने बच्चे की पहली झलक शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी है.

पंजाबी सिंगर हार्डी संधू के घर फिर से खुशियों की दस्तक हुई है. सिंगर दूसरी बार पापा बने हैं और उन्होंने फैंस के साथ अपने बेबी की पहली झलक भी शेयर की है.हार्डी ने सोशल मीडिया पर बेबी के साथ एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की, जिसे देखकर फैंस खुशी से झूम उठे.

1/9
इस साल दिवाली पॉपुलर पंजाबी सिंगर हार्डी संधू के लिए बेहद खास साबित हुई, क्योंकि वह दूसरी बार पिता बने हैं.
इस साल दिवाली पॉपुलर पंजाबी सिंगर हार्डी संधू के लिए बेहद खास साबित हुई, क्योंकि वह दूसरी बार पिता बने हैं.
2/9
हार्डी ने इस खुशी को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके परिवार के सभी हाथ नजर आ रहे हैं.
हार्डी ने इस खुशी को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके परिवार के सभी हाथ नजर आ रहे हैं.
3/9
वीडियो में उनके नन्हे बेबी के हाथ के साथ उनके पहले बच्चे का हाथ भी दिखाई दे रहा है, जो काफी प्यारा लग रहा है.
वीडियो में उनके नन्हे बेबी के हाथ के साथ उनके पहले बच्चे का हाथ भी दिखाई दे रहा है, जो काफी प्यारा लग रहा है.
4/9
हालांकि, हार्डी ने बच्चे का चेहरा अभी तक नहीं दिखाया है.
हालांकि, हार्डी ने बच्चे का चेहरा अभी तक नहीं दिखाया है.
5/9
इस पोस्ट के साथ हार्डी ने लिखा, “हमारी नई खुशियों की शुरुआत हो गई है. सभी को हैप्पी दिवाली.”
इस पोस्ट के साथ हार्डी ने लिखा, “हमारी नई खुशियों की शुरुआत हो गई है. सभी को हैप्पी दिवाली.”
6/9
उनके फैंस बच्चे की पहली झलक देखकर बेहद खुश है. हार्डी और उनकी पत्नी जेनिथ को दूसरी बार माता-पिता बनने पर बधाई दे रहे हैं.
उनके फैंस बच्चे की पहली झलक देखकर बेहद खुश है. हार्डी और उनकी पत्नी जेनिथ को दूसरी बार माता-पिता बनने पर बधाई दे रहे हैं.
7/9
अगर हार्डी संधू के गानों की बात करें तो उन्होंने ‘सोच’, ‘जोकर’, ‘बैकबोन’, ‘नाह गोरिए’ और ‘बिजली बिजली’ जैसे कई हिट गाने दिए हैं.
अगर हार्डी संधू के गानों की बात करें तो उन्होंने ‘सोच’, ‘जोकर’, ‘बैकबोन’, ‘नाह गोरिए’ और ‘बिजली बिजली’ जैसे कई हिट गाने दिए हैं.
8/9
उनकी इस खुशी भरी पोस्ट पर कई सेलेब्स ने भी अपनी रिएक्शन दी हैं और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.
उनकी इस खुशी भरी पोस्ट पर कई सेलेब्स ने भी अपनी रिएक्शन दी हैं और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.
9/9
इस लिस्ट में सुनील ग्रोवर, लॉरेन गॉटलिब, सौफी चौधरी और सरगुन मेहता जैसे स्टार्स शामिल हैं, जिन्होंने हार्डी और जेनिथ को दूसरी बार पापा-मां बनने पर बधाई दी.
इस लिस्ट में सुनील ग्रोवर, लॉरेन गॉटलिब, सौफी चौधरी और सरगुन मेहता जैसे स्टार्स शामिल हैं, जिन्होंने हार्डी और जेनिथ को दूसरी बार पापा-मां बनने पर बधाई दी.
Published at : 22 Oct 2025 01:18 PM (IST)
Tags :
Joker Hardy Sandhu Bijli Bijli

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
हेल्थ
Synthetic Kidney Model: इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
यूटिलिटी
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget