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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवरुण धवन ने इस एक्ट्रेस को बताया पॉप कल्चर आइकॉन, बोले- उनकी जगह कोई नहीं ले सकता

वरुण धवन ने इस एक्ट्रेस को बताया पॉप कल्चर आइकॉन, बोले- उनकी जगह कोई नहीं ले सकता

Varun Dhawan Praises Rakhi Sawant: वरुण धवन ने कॉमेडियन तन्मय भट्ट के शो में राखी सावंत की जमकर तारीफ की करते हुए उन्हें भारतीय पॉप कल्चर आइकॉन बताया.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 11 Jun 2026 01:10 PM (IST)
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एक्टर वरुण धवन ने सोशल मीडिया और पॉप कल्चर से जुड़े दिलचस्प विषयों पर खुलकर बात की. कॉमेडियन तन्मय भट्ट के शो में पहुंचे एक्टर ने राखी सावंत की जमकर तारीफ की और उन्हें भारतीय पॉप कल्चर का एक आइकॉन बताया. जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर वरुण ने राखी सावंत और अपने वायरल मीम्स को लेकर क्या कहा.

राखी सावंत की वरुण धवन ने की तारीफ
शो के दौरान एक इंटरनेट मीम दिखाया गया, जिसमें एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में लगी एक इंस्टॉलेशन को राखी सावंत जैसा बताया गया था. इस पर रिस्पॉन्स देते हुए वरुण धवन ने कहा कि राखी सावंत अब केवल एक सेलिब्रिटी नहीं हैं, बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं.

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उन्होंने कहा कि राखी एक आइकॉन हैं और कई लोगों ने उनकी शैली और व्यक्तित्व की नकल करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. वरुण के मुताबिक, राखी सावंत जैसी शख्सियत केवल एक ही हो सकती है.

अपनी मुस्कान पर बने मीम्स पर क्या बोले वरुण?

बातचीत के दौरान वरुण धवन ने अपनी मुस्कान को लेकर सोशल मीडिया पर बने मजाक और मीम्स का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुस्कान ट्रोलिंग का विषय बन जाएगी. एक्टर ने कहा कि उन्हें लगता था कि लोग उनकी आवाज, हाइट या एक्टिंग को लेकर मजाक बना सकते हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा कि करियर की शुरुआत में उनकी आवाज काफी अलग थी और उनके भाई भी इस बात को लेकर उन्हें चिढ़ाते थे.

हालांकि, समय के साथ उन्होंने इन मीम्स और मजाक को सकारात्मक तरीके से लिया. वरुण ने कहा कि कुछ समय बाद उन्हें भी अपनी मुस्कान पर बने जोक्स मजेदार लगने लगे. खासतौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए ‘बिस्किट वाले’ मजाक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह उन्हें बेहद हास्यास्पद और मनोरंजक लगा.

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पिता डेविड धवन से जुड़ा मजेदार किस्सा किया शेयर

एक्टर ने अपने पिता और डायरेक्टर डेविड धवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि डेविड धवन उनकी मुस्कान पर आधारित एक मजाक अपनी फिल्म में शामिल करना चाहते थे. योजना ये थी कि फिल्म में वरुण के बच्चों का एक सीन दिखाया जाए, जिनकी मुस्कान बिल्कुल उनकी तरह हो. हालांकि, बाद में इस विचार को फिल्म में शामिल नहीं किया गया.

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Published at : 11 Jun 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant Tanmay Bhat Varun Dhawan
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