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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHJTIHH BO Day 6 Worldwide: 'पेद्दी' के आगे 'है जवानी तो इश्क होना है' भी मचा रही बवाल, 6ठे दिन दुनियाभर में 50 करोड़ के हुई पार, जानें- कलेक्शन

HJTIHH BO Day 6 Worldwide: 'पेद्दी' के आगे 'है जवानी तो इश्क होना है' भी मचा रही बवाल, 6ठे दिन दुनियाभर में 50 करोड़ के हुई पार, जानें- कलेक्शन

HJTIHH BO Day 6 Worldwide: 'है जवानी तो इश्क होना है' की कमाई में छठे दिन यानी बुधवार को भी भारी गिरावट आई और इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है. लेकिन दुनियाभर में ये 50 करोड़ के पार हो गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 08:14 AM (IST)
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वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की फ़िल्म 'है जवानी तो इश्क होना है'  5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से वरुण धवन और उनके पिता डेविड धवन ने चौथी बार साथ काम किया है. इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से मिक्स्ड रिव्यू मिला है. इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म तो नहीं कर रही है फिर भी ये ठीक-ठाक कमाई कर पा रही है और धीरे-धीरे नए मुकाम हासिल कर रही है. चलिए यहां  'है जवानी तो इश्क होना है' के छठे दिन का कलेक्शन जानते हैं.

'है जवानी तो इश्क होना है' की भारत में छठे दिन कितनी रही कमाई?
डेविड धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' की शुरुआत तो ठीक-ठाक वीकेंड के साथ हुई, लेकिन पहले सोमवार के बाद से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है. वहीं अब सैकनिल्क  की रिपोर्ट के मुताबिक, छठे दिन फ़िल्म की कमाई में पिछले दिन के मुकाबले 27.3% की गिरावट आई और इसने 7,495 शो में 2.85 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ अब भारत में इस फिल्म का 6 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 34.15 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 40.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया हैय

डे वाइज भारत में नेट कलेक्शन

  • पहला दिन- 7.50 करोड़ रुपये
  •  दूसरा दिन-7.50 करोड़ रुपये
  •  तीसरा दिन- 9 करोड़ रुपये
  •  चौथा दिन- 3.50 करोड़ रुपये
  •  पांचवां दिन- 3.85 करोड़ रुपये
  •  छठा दिन- 2.85 करोड़ रुपये
  • कुल- 34.15 करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें:-660% का रिटर्न देकर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रचा था इतिहास, कम बजट में हुई थी छप्परफाड़ कमाई

'है जवानी तो इश्क होना है' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
ओवरसीज में वरुण धवन की इस फ़िल्म ने छठे दिन 0.75 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज़ ग्रॉस कलेक्शन 11.25 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं घरेलू ग्रॉस कलेक्शन को मिलाकर, फ़िल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 51.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

'पेद्दी', 'बंदर' और 'ही-मैन' से कर रही मुकाबला
'है जवानी तो इश्क होना है' अभी अनुराग कश्यप की बॉबी देओल स्टारर 'बंदर', बुची बाबू सना की 'पेद्दी' और हॉलीवुड फैंटेसी एडवेंचर फ़िल्म 'ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ़ द यूनिवर्स' के साथ स्क्रीन शेयर कर रही है. बावजूद इसके वरुण धवन स्टारर ने दुनियाभर में 50 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है.

ये भी पढ़ें:-Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?

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Published at : 11 Jun 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Pooja Hegde Mrunal Thakur Varun Dhawan BOX OFFICE COLLECTION Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai
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