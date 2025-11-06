नया साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ खास लेकर आने वाला है. फरवरी के महीने में हर साल कुछ रोमांटिक फिल्में रिलीज होती हैं जो लोगों को खूब इंप्रेस करती हैं. खासकर वैलेंटाइन वीक में कई फिल्में आती हैं जिन्हें देखने के लिए लोग जरुर जाते हैं. साल 2026 का फरवरी भी बहुत खास होने वाला है. वैलेंटाइन डे के मौके पर 1-2 नहीं बल्कि 3 फिल्में रिलीज होने वाली हैं. खास बात ये है कि तीनों ही फिल्में बड़े सितारों की हैं. जिसमें कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर, शनाया कपूर, अनन्या पांडे और गौरव आदर्श की फिल्में शामिल हैं.

आइए आपको इन बड़े सितारों की फिल्मों के बारे में बताते हैं. ये फिल्में रोमांस और कॉमेडी से भरपूर होने वाली है. आइए आपको इन क्लैश वाली फिल्मों के बारे में बताते हैं.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की लव स्टोरी तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये एक लव स्टोरी है. जिसमें नीना गुप्ता भी अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. कार्तिक और अनन्या दूसरी बार साथ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. कार्तिक और अनन्या की कई फोटोज भी सामने आ चुकी हैं.

तू या मैं

शनाया कपूर और आदर्श गौरव की ये फिल्म लव स्टोरी से बिल्कुल अपोजिट है. इस फिल्म में सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी को लेकर दिखाया गया है. इस फिल्म में प्यार, डर और अस्तित्व की कहानी दिखाई गई है. ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ओ रोमियो

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ में आ रहे हैं. उनकी जोड़ी हमेशा से कमाल करती है. ओ रोमियो में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आएंगी. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. जो 13 फरवरी को रिलीज होगी. इस बार 13 फरवरी खास होने वाला है क्योंकि तीन अलग जॉनर की फिल्में सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी.

