हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKantara Chapter 1 BO 35: 'कांतारा: चैप्टर 1'का भौकाल जारी, अब वर्ल्डवाइड 'छावा' के उड़ा दिए परखच्चे, क्या अगला शिकार बनेगी KGF2?

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 35: कांतारा चैप्टर 1 का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. रिलीज के एक महीना पूरा होने के बाद भी ये फिल्म सिनेमाघरों में दहाड़ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Nov 2025 11:37 AM (IST)
ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' पिछले एक महीने से ज़्यादा समय से सिनेमाघरों में दहाड़ रही है, और कई नई रिलीज़ के बावजूद इस पीरियड एक्शन थ्रिलर की कमाई की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिलचस्प बात तो ये है कि ये ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है लेकिन फिर भी इसका फीवर दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. एक महीने से ज्यादा पुरानी 'कांतारा: चैप्टर 1' नई रिलीज 'बाहुबली: द एपिक', 'थामा', 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'द ताज स्टोरी' जैसी फ़िल्मों के सामने मज़बूती से डटी हुई है. चलिए यहां जानते हैं  'कांतारा: चैप्टर 1' ने रिलीज के 35वें दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल किया है?

'कांतारा: चैप्टर 1' ने 35वें दिन भारत में कितनी की कमाई?
'कांतारा: चैप्टर 1' सिनेमाघरों में तूफान बनी हुई है. इस फिल्म को देखने के लिए एक महीने बाद भी दर्शक सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं और इसी के साथ इसकी कमाई के रजिस्टर में भी हर रोज करोड़ों की एंट्री हो रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो घरेलू बाजार में इसने पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ कमाए थे. इसके बाद दूसरे हफ्ते की कमाई 147.85 करोड़, तीसरे हफ्ते का कलेक्शन 78.85 करोड़ और चौथे हफ्ते का कारोबार 37.6 करोड़ रहा.

वहीं पांचवें हफ्ते में इसने 30वें दिन यानी पांचवें शुक्रवार को 1.85 करोड़ रुपये, 5वें शनिवार को 3.6 करोड़ रुपये और रविवार को 3.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं पांचवें सोमवार को इसने लगभग 1 करोड़ रुपये कमाए, इसके बाद 5वें मंगलवार को 1.3 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया था.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा: चैप्टर 1' ने रिलीज के 35वें दिन यानी पांचवें बुधवार को 1.15 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'कांतारा: चैप्टर 1' की 35 दिनों की कुल कमाई अब 614 करोड़ रुपये हो गई है.

कांतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्डवाइड छावा के उड़ाए परखच्चे
बता दें कि कुछ दिनों पहले, 'कांतारा: चैप्टर 1' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर विक्की कौशल की 'छावा' को पहले ही पीछे छोड़ दिया था, और अब इसने दुनिया भर में भी इसकी कमाई को मात दे दी है. यह फिल्म 33 दिनों में 832.42 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. , जिसमें विदेशी बाजारों से 110.50 करोड़ रुपये शामिल हैं. यह अब 'केजीएफ: चैप्टर 2' के ठीक पीछे दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म भी है.

31 अक्टूबर से ओटीटी पर उपलब्ध होने के बावजूद, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, जो आज के समय में एक रेयर अचीवमेंट है. हालांकि, यह फिल्म 'केजीएफ 2' से पीछे है, जिसने सैकनिल्क के अनुसार भारत में 859 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.

 

Published at : 06 Nov 2025 11:37 AM (IST)
Rishab Shetty Kantara Chapter 1
