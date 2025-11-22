नेत्रा मंटेना की ग्रैंड वेडिंग में बॉलीवुड सेलेब्स का धमाल, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड संग झूमे रणवीर सिंह, जाह्नवी-शाहिद ने भी लगाए ठुमके
Netra Mantena Wedding: उदयपुर में नेत्रा मंटेना की ग्रैंड वेडिंग में रणवीर सिंह ने अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगा दी. वहीं जाह्नवी से शाहिद और वरुण धवन ने भी महफिल लूट ली.
बिलेनियर पद्मजा और रामा राजू मंटेना की बेटी, नेत्रा मंटेना राजस्थान के उदयपुर में वामसी गदिराजू से ग्रैंड वेडिंग कर रही हैं, सितारों से सजी इस शादी की शुरुआत शुक्रवार को कृति सेनन और शाहिद कपूर जैसे बॉलीवुड स्टार्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस से हुई थी. वहीं ‘धुरंधर’ की तैयारी कर रहे रणवीर सिंह ने भी इस ग्रैंड इंडियन वेडिंग में परफॉर्मेंस दी. साल की सबसे बड़ी इस शादी में शरीक होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन, जेनिफर लोपेज सहित कई देसी-विदेशी सेलेब्स भी उदयपुर पहुंचे हैं.
रणवीर सिंह ने उदयपुर शादी में स्टेज पर लगा दी आग
रणवीर सिहं ने बिलेनियर पद्मजा और रामा राजू मंटेना की बेटी, नेत्रा मंटेना के वेडिंग फंक्शन में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से महफिल ही लूट ली. अभिनेता ने अपने धमाकेदार पार्टी हिट गानों पर डांस किया. वीडियो में रणवीर सिंह को स्टेज पर आग लगाते हुए देखा जा सकता है. रणवीर सिंह ने इस दौरान अपनी फिल्म गली बॉय का रैप सॉन्ग भी गाया.
वहीं रणवीर सिंह न केवल फंक्शन में मौजूद लोगों को एंटरटेन किया बल्कि उन्होंने दूल्हा-दुल्हन को भी डांस फ्लोर पर उतारा. इस दौरान मंटेना परिवार के मेंबर्स भी रणवीर के साथ नजर आए.
ट्रंप जूनियर और बेटिना संग भी थिरके रणवीर सिंह
एक अन्य वीडियो में रणवीर सिंह को ट्रंप जूनियर और बेटिना को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने व्हाट्स झुमका? पर थिरकते हुए देखा जा सकता है.
वहीं जाह्नवी कपूर ने अपनी फिल्म परम सुंदरी के हिट सॉन्ग परदेसिया पर परफॉर्मेंस देकर महफिल की रोनक बढ़ा दी थी. उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.
शाहिद कपूर ने भी नेत्रा मंटेना के वेडिंग फंक्शन में अपने हिट डांस नबंर्स पर परफॉर्मेंस दी. एक्टर के नगाड़ा पर डांस करने के साथ सभी लोग झूम उठे.
इन सेलेब्स ने भी लूटी महफिल
वहीं नेत्रा मंटेना की शादी में वरुण धवन, जैकलीन फर्नांडीज और अन्य बॉलीवुड सितारों ने भी परफॉर्म किया,
वहीं करण जौहर इस दौरान सौफी चौधरी के साथ होस्ट की जिम्मेदेारी संभालते हुए नजर आए.
जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज भी उदयपुर पहुंचीं
बता दें कि नेत्रा अमेरिका स्थित अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी हैं, जबकि वामसी सुपरऑर्डर के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) हैं. वहीं नेत्रा की ग्रैंड वेडिंग के लिए बिजनेस और एंटरटेनमेंट जगत की दिग्गज हस्तियां उदयपुर पहुंच चुकी हैं. बॉलीवुड स्टार्स के अलावा, इस शादी में अमेरिकी पॉप स्टार जस्टिन बीबर और दिग्गज जेनिफर लोपेज भी परफॉर्म करेंगे. ये विदेशी सेलेब्स भी शनिवार सुबह फंक्शन में शामिल होने के लिए भारत पहुँची हैं.
