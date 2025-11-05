अमिताभ बच्चन नहीं पसंद थी इस फिल्म की स्क्रिप्ट, दोस्ती की खातिर करनी पड़ी साइन

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. अपनी कमाल एक्टिंग से अमिताभ बच्चन ने फैंस के दिलों में खास जगह बना ली थी. लेकिन क्या आपको पता है अमिताभ ने एक बार ऐसी फिल्म साइन कर ली थी, जिसकी स्क्रिप्ट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी. अमिताभ वो फिल्म नहीं करना चाहते थे. यहां तक कि जब स्टोरी नैरेट की गई तो उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था.

अमिताभ को पसंद नहीं थी फिल्म की स्क्रिप्ट

लेकिन उन्होंने दोस्ती की वजह से फिल्म साइन कर ली थी. फिल्म के डायरेक्टर राजेश कुमार थे. राजेश कुमार के साथ अमिताभ बच्चन की अच्छी दोस्ती थी. इस फिल्म का नाम है दो और दो पांच. ये फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी. ये एक हल्की-फुल्की एक्शन कॉमेडी फिल्म थी. इस फिल्म में शशि कपूर, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, कादर खान, ओम प्रकाश, श्रीराम लागू, ललिता पवार जैसे स्टार्स थे.

अमिताभ ने इस फिल्म से पहले राजेश के साथ दो फिल्में की थी. दोनों की हिट रहीं. एक फिल्म थी खून पसीना और दूसरी थी मिस्टर नटवरलाल. राजेश कुमार दो और दो पांच के लिए भी अमिताभ बच्चन को मना लिया था. ये फिल्म 1.5 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन शुरुआत में ये फिल्म सक्सेसफुल नहीं हुई थी. पहले ये फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाने में फेल हुई थी. लेकिन फिर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फिल्म को फायदा मिला. अमिताभ और शशि की केमिस्ट्री पसंद की गई.

इन दो फिल्मों में दिखेंगे अमिताभ बच्चन

वर्क फ्रंट पर अमिताभ बच्चन को फिल्म रामायण और कल्कि एडी 2898 के दूसरे पार्ट में देखा जाएगा. दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन के अहम रोल हैं. नितेश तिवारी की रामायण में वो जटायु के रोल में हैं. वहीं कल्कि एडी 2898 में अश्वत्थामा का रोल प्ले किया था.