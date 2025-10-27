एयरपोर्ट पर पति अक्षय कुमार का हाथ पकड़कर चलने से ट्रोल हुईं ट्विंकल खन्ना, लोग बोले- 'पीआर के लिए फैमिली वॉक'
Twinkle Khanna Trolled: अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. इस बार वो अक्षय कुमार का हाथ पकड़कर चलने से ट्रोल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना सोशल मीडिया पर छाए ही रहते हैं. उनकी फोटोज और वीडियो का फैंस को इंतजार रहता है. जहां एक तरफ अक्षय कुमार पैपराजी से मस्ती करते नजर आते हैं तो वहीं ट्विंकल थोड़ी दूरी बनाकर चलती हैं. ट्विंकल खन्ना अक्सर बेबाक बयानों की वजह से छाई रहती हैं. वो अक्सर ऐसे बयान दे देती हैं जिसकी वजह से ट्रोल्स के निशाने पर आ जाती है. इस बार अपने बयान नहीं बल्कि किसी और वजह से ट्विंकल ट्रोल हो रही हैं.
ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार इस साल दिवाली मनाने के लिए लंदन गए थे. अब वो लंदन से वापस आ गए हैं और एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. अक्षय कुमार, ट्विंकल और उनकी बेटी नितारा तीनों साथ में आते हुए नजर आए. इस दौरान ट्विंकल पति अक्षय का हाथ पकड़कर चलती हुई नजर आईं. जिस वजह से वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं.
ट्विंकल खन्ना हुईं ट्रोल
ट्विंकल खन्ना एयरपोर्ट पर अक्षय का ही हाथ पकड़कर चलती हुई नजर आईं. ऐसा बहुत ही कम होता है और उन्होंने पैपराजी को ग्रीट भी किया. ये वीडियो देखने के बाद लोग थोड़ा चौंक गए हैं और ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक न लिखा- फैमिली पैप वॉक. वहीं दूसरे ने लिखा-पीआर डिजास्टर? परिवार के साथ पैप वॉक करने का समय आ गया है. वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अक्षय ने बेटी नितारा का हाथ क्यों नहीं पकड़ा हुआ है.
View this post on Instagram
बता दें ट्विंकल खन्ना इन दिनों काजोल के साथ एक शो लेकर आईं हैं. उनके शो का नाम टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल है. इस शो में हर एपिसोड में बॉलीवुड सेलेब्स आते हैं जिनके साथ ट्विंकल और काजोल काफी मस्ती करती हुई नजर आती हैं. शो के आखिरी एपिसोड में करण जौहर और जाह्नवी कपूर गेस्ट बनकर आए थे.
ये भी पढ़ें: सलमान खान के जीजा की 10 तस्वीरें, राजनीतिक परिवार के हैं लाडले
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL