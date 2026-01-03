ट्विंकल खन्ना ने बर्थडे पर नहीं काटा केक, इस खास चीज के साथ सेलिब्रेट किया स्पेशल डे, देखें वीडियो
Twinkle Khanna 52nd Birthday: ट्विंकल खन्ना ने 52वां जन्मदिन अपने पति एक्टर अक्षय कुमार के साथ मनाया. इस बार उन्होंने केक काटने के बजाय एक खास चीज के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया.
बॉलीवुड की फॉर्मर एक्ट्रेस और ऑथर ट्विंकल खन्ना ने 29 दिसंबर को अपना 52वां जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे खास और मजेदार बात ये रही कि जन्मदिन मौके पर केक और कैंडल्स नहीं थे, बल्कि खुशबूओं का मजा था. इस बात खुलासा खुद ट्विंकल ने प्यार भरा वीडियो शेयर करते हुए किया है.
ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपने जन्मदिन के खास पलों का वीडियो कोलाज शेयर किया. वीडियो में खुशबू की कांच की बोतलों से भरी अलमारियां नजर आईं. ट्विंकल अपने परिवार के साथ खुशबू सूंघते हुए मस्ती करती दिखीं. ट्विंकल और अक्षय कुमार आराम से बैठे इस खुशबूदार माहौल का मजा लेते नजर आए. इस तरह दोनों ने इस दिन को यादगार बनाया.
दिलचस्प कैप्शन के साथ शेयर किया वीडियो
ट्विंकल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'इस साल मोमबत्तियां बुझाने के बजाय, मेरे जन्मदिन का सेलिब्रेशन बहुत खूबसूरत खुशबूओं वाला था. मेरी फैमिली मुझे म्यूज डू परफ्यूम ले गई. हमें वेटिवर, कैरामल, ऊद और एम्बर जैसी खुशबू की 50 से ज्यादा कांच की बोतलें मिलीं. परिवार के हर सदस्य ने अपनी पसंदीदा खुशबू से एक कस्टम परफ्यूम बनाया. फिर हम सबने अपनी पसंद की खुशबू से एक अनोखा परफ्यूम बनाया. मेरे परफ्यूम का नाम बर्थडे नोट था. खुशबू यादें साथ लाती हैं और ये खुशबू मेरे साथ एयरपोर्ट, पुराने स्वेटर और उन दिनों में रहेगी जब मैं माराकेश में अपना जन्मदिन याद करना चाहूंगी.'
फिल्में छोड़ बनीं राइटर
ट्विंकल खन्ना ने 2001 में अक्षय कुमार से शादी की. अब दोनों बेटे आरव और बेटी नितारा के माता-पिता हैं. एक्टिंग छोड़ने के बाद ट्विंकल लेखिका बन गई हैं. वो कई किताबें लिख चुकी हैं. परिवार के साथ अपने खास पलों को वो अक्सर सोशल मीडिया पर साझा करती हैं.
