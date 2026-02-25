सिनेमाघरों में नई फिल्मों अस्सी और दो दीवाने सहर में को वीकडेज मे कमाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. वहीं दूसरे हफ्ते में ओ रोमियो की रफ्तार भी काफी धीमी हो चली है. इन सबके बीच बॉर्डर 2 पांचवें हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है. वहीं मर्दान 3 भी पूरा दम लगा रही है. ऐसे में चलिए यहां जानते है मंगलवार को इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है?

अस्सी ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन?

तापसी पन्नू की कोर्ट रूम ड्रामा अस्सी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई है. इस फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद दूसरे दिन, फिल्म को वीकेंड का फायदा मिला और शनिवार को इसने 1.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं तीसरे दिन, रविवार को फिल्म ने 1.6 करोड़ रुपये कमाए जबकि चौथे दिन, फिल्म ने अपने पहले सोमवार को 70 लाख रुपये कमाए. वहीं मंगलवार को इसकी कमाई में मामूली तेजी देखने को मिली. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक अस्सी ने रिलीज के 5वे दिन मंगलवार को 85 लाख रुपयों का कलेक्शन किया है. इसी के साथ अनुभव सिन्हा की फिल्म अस्सी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 5.75 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं.

दो दीवाने सहर में ने मंगलवार को कितनी की कमाई?

सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर दो दीवाने सहर में ने शुक्रवार को 1.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. वहीं वीकडेज में ये फिल्म लाखों में सिमट गई है और इसके कलेक्शन में लगातार गिरावट आ रही है. बता दें कि सैकनिल्क के आकड़ों के मुताबिक 24 फरवरी, मंगलवार को रिलीज के पांचवें दिन इस फिल्म ने 0.5 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इसके 5 दिनों का कुल कलेक्शन 5.3 करोड़ रुपये हो गया है.

ओ'रोमियो के दूसरे मंगलवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शाहिद कपूर की ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 47.1 करोड़ कमाए थे. अब जल्द ही ये अपनी रिलीज़ का दूसरा हफ़्ता पूरा कर लेगी. सैकनिल्क के मुताबिक, ओ'रोमियो का 12वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.65 करोड़ रुपये रहा. जबकि दूसरे मंडे को इसने 1.6 करोड़ कमाए थे. इसी के साथ शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ओ'रोमियो का 12 दिनों में नेट कलेक्शन लगभग 59.05 करोड़ रुपये हो गया है.

बॉर्डर 2 ने पांचवे मंगलवार को कितनी की कमाई

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक महीने से ज्यादा समय से डटी हुई है. यहां तक कि नई रिलीज फिल्में भी इस वॉर ड्रामा को हिला नहीं पा रही है. हालांकि पांचवें हफ्ते में सनी देओल की फिल्म की कमाई काफी घट चुकी है लेकिन फिर भी ये अपने कुल कलेक्शन में हर दिन इजाफा कर रही है. बता दें कि रिलीज के 33वें दिन यानी 5वें मंगलवार को इस फिल्म ने 30 लाख रुपये कमाए. इसके बाद इस फिल्म का 33 दिनों का टोटल कलेक्शन अब 326.5 करोड़ रुपये हो गया है.

मर्दानी 3 का चौथे मंगलवार का कितना रहा कलेक्शन?

बॉर्डर 2 की तरह रानी मुखर्जी की कॉप ड्रामा मर्दानी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. हालांकि इसकी कमाई भी चौथे हफ्ते में काफी घट गई है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक मर्दानी 3 ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे मंगलवार को 25 लाख रुपये कमाए हैं. जिसके बाद इस फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन अब 48.2 करोड़ रुपये हो गया है. ये इस फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.