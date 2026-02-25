हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTuesday Box Office: मंगलवार को 'अस्सी' ने 'दो दीवाने सहर में' को दी पटखनी, 'ओ रोमियो' की घटी रफ्तार, जानें- 'बॉर्डर 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Tuesday Box Office: मंगलवार को 'अस्सी' ने 'दो दीवाने सहर में' को दी पटखनी, 'ओ रोमियो' की घटी रफ्तार, जानें- 'बॉर्डर 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Tuesday Box Office 25th February: मंगलवार को सिनेमाघरों में मौजूद तमाम फिल्मों के बीच एक बार फिर कमाई के लिए जंग दिखी. हालांकि कोई भी खास कलेक्शन नहीं कर पाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Feb 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में नई फिल्मों अस्सी और दो दीवाने सहर में को वीकडेज मे कमाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. वहीं दूसरे हफ्ते में ओ रोमियो की रफ्तार भी काफी धीमी हो चली है. इन सबके बीच बॉर्डर 2 पांचवें हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है. वहीं मर्दान 3 भी पूरा दम लगा रही है. ऐसे में चलिए यहां जानते है मंगलवार को इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है?

अस्सी ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन?
तापसी पन्नू की कोर्ट रूम ड्रामा अस्सी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई है. इस फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद दूसरे दिन, फिल्म को वीकेंड का फायदा मिला और  शनिवार को इसने 1.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं तीसरे दिन, रविवार को फिल्म ने 1.6 करोड़ रुपये कमाए जबकि चौथे दिन, फिल्म ने अपने पहले सोमवार को 70 लाख रुपये कमाए. वहीं मंगलवार को इसकी कमाई में मामूली तेजी देखने को मिली. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक अस्सी ने रिलीज के 5वे दिन मंगलवार को 85 लाख रुपयों का कलेक्शन किया है. इसी के साथ अनुभव सिन्हा की फिल्म अस्सी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 5.75 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं.

दो दीवाने सहर में ने मंगलवार को कितनी की कमाई?
सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर दो दीवाने सहर में ने शुक्रवार को 1.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. वहीं वीकडेज में ये फिल्म लाखों में सिमट गई है और इसके कलेक्शन में लगातार गिरावट आ रही है. बता दें कि सैकनिल्क के आकड़ों के मुताबिक 24 फरवरी, मंगलवार को रिलीज के पांचवें दिन इस फिल्म ने 0.5 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इसके 5 दिनों का कुल कलेक्शन  5.3 करोड़ रुपये हो गया है.

ओ'रोमियो के दूसरे मंगलवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
शाहिद कपूर की ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 47.1 करोड़ कमाए थे. अब जल्द ही ये अपनी रिलीज़ का दूसरा हफ़्ता पूरा कर लेगी. सैकनिल्क के मुताबिक, ओ'रोमियो का 12वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.65 करोड़ रुपये रहा. जबकि दूसरे मंडे को इसने 1.6 करोड़ कमाए थे. इसी के साथ  शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ओ'रोमियो का 12 दिनों में नेट कलेक्शन लगभग 59.05 करोड़ रुपये हो गया है.

बॉर्डर 2 ने पांचवे मंगलवार को कितनी की कमाई
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक महीने से ज्यादा समय से डटी हुई है. यहां तक कि नई रिलीज फिल्में भी इस वॉर ड्रामा को हिला नहीं पा रही है. हालांकि पांचवें हफ्ते में सनी देओल की फिल्म की कमाई काफी घट चुकी है लेकिन फिर भी ये अपने कुल कलेक्शन में हर दिन इजाफा कर रही है. बता दें कि रिलीज के 33वें दिन यानी 5वें मंगलवार को इस फिल्म ने 30 लाख रुपये कमाए. इसके बाद इस फिल्म का 33 दिनों  का टोटल कलेक्शन अब 326.5 करोड़ रुपये हो गया है.

मर्दानी 3 का चौथे मंगलवार का कितना रहा कलेक्शन? 
बॉर्डर 2 की तरह रानी मुखर्जी की कॉप ड्रामा मर्दानी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. हालांकि इसकी कमाई भी चौथे हफ्ते में काफी घट गई है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक मर्दानी 3 ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे मंगलवार को 25 लाख रुपये कमाए हैं. जिसके बाद इस फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन अब 48.2 करोड़ रुपये हो गया है. ये इस फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. 

और पढ़ें
Published at : 25 Feb 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Border 2 Mardaani 3 Tuesday Box Office O Romeo Do Deewane Seher Mein Assi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को 'अस्सी' ने 'दो दीवाने सहर में' को दी पटखनी, 'ओ रोमियो' की घटी रफ्तार, जानें- 'बॉर्डर 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल
मंगलवार को 'अस्सी' ने 'दो दीवाने सहर में' को दी पटखनी, जानें- 'ओ रोमियो' सहित बाकी फिल्मों का हाल
बॉलीवुड
रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली, टीम ने कहा- एडमिट होने की खबरें गलत
रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे संजय लीला भंसाली, टीम ने कहा- एडमिट होने की खबरें गलत
बॉलीवुड
‘धुरंधर’ पर फिदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा, रणवीर सिंह और पूरी टीम की तारीफ करते हुए बोले- 'बेहद शानदार है फिल्म'
‘धुरंधर’ पर फिदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा, रणवीर सिंह और पूरी टीम की जमकर की तारीफ
बॉलीवुड
Ramayana Part 1 First Review Out: आ गया रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' के फर्स्ट कट शो का रिव्यू, लोग बोले- ‘जबरदस्त कहानी’
आ गया रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' के फर्स्ट कट शो का रिव्यू, लोग बोले- ‘जबरदस्त कहानी’
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
विश्व
पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम महिला को दूसरी शादी की इजाजत? पुरानी शादी का क्या होगा, जानें शरियत का कानून
पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम महिला को दूसरी शादी की इजाजत? पुरानी शादी का क्या होगा, जानें शरियत का कानून
ट्रेंडिंग
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
जनरल नॉलेज
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
हेल्थ
Chhainsa Village: हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget