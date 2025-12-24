'सदाबहार गाने की बैंड बजा दी', 'तू मेरी मैं तेरा...' का गाना 'सात समुंदर पार' सुनकर भड़के फैंस

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' सुर्खियों में हैं. फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म का ट्रेलर आते ही फैंस में उत्साह बढ़ गया था. अब निर्माताओं ने नया गाना 'सात समंदर पार'भी रिलीज किया है जो सोशल मीडिया पर नेगेटिव सुर्खियां बटोर रहा है.

'सात समंदर पार'असल में फिल्म सनी देओल की फिल्म 'विश्वत्मा' का है. यह फिल्म साल 1992 रिलीज हुई थी. फिल्म का यह खूबसूरत गाना दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती पर फिल्माया गया था. गाने को विजू शाह ने कंपोज किया था. गाने को साधना सरगम और उदित नारायण ने गाया था. यह गाना 90 के दशक की कल्ट क्लासिक बन गया.

33 साल रीक्रिएट किया गया ‘सात समुंदर पार’

करीब 33 साल बाद 1992 के सुपरहिट गाने ‘सात समुंदर पार’ को रीक्रिएट किया गया है. इस नए वर्जन को करण नवानी ने आवाज दी है. म्यूज़िक वीडियो में कार्तिक आर्यन एक नाइट क्लब में डांस करते नजर आ रहे हैं. जबकि अनन्या पांडे सोच में डूबी उनका इंतजार करती हैं.

गाना देख दर्शकों ने पीटा माथा

हालांकि गाने के बोल और धुन वही हैं लेकिन इसकी एनर्जी ओरिजिनल के अपबीट डिस्को स्टाइल से काफी अलग है. फैंस को यह बदलाव ज्यादा पसंद नहीं आया. गाने को सुनकर और कार्तिक का डांस देखकर कई फैंस थोड़े निराश दिखे. हमेशा अपनी स्टाइल और मस्ती भरे डांस के लिए फेमस कार्तिक इस बार लोगों का दिल पूरी तरह जीत नहीं पाए. इस ट्रैक को अभी तक नेगेटिव रिव्यू मिले हैं. कई लोग सोच रहे हैं कि 'सात समुंदर पार' जैसे क्लासिक गाने को खराब करने की क्या जरूरत थी.





सोशल मीडिया पर कई लोगों ने गाने पर मजेदार और सख्त रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, 'पूरे गाने का सत्यानाश कर दिया'. वहीं दूसरे ने कहा, 'एक और बचपन का हिट बर्बाद कर दिया.' कई फैंस ने ओरिजिनल को याद करते हुए लिखा कि यह गाना अभी भी उनके दिमाग में बसा हुआ है और इसे कोई रीक्रिएट नहीं कर सकता.