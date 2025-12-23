'शरीर ने एक इंसान को जन्म दिया है', बॉडी शेप पर बोलीं कियारा आडवाणी, मां बनने के बाद बदली सोच
Kiara Advani On War 2 Look: कियारा आडवाणी 15 जुलाई 2025 को मां बनीं. बेटी साराया के जन्म के बाद वो 'वॉर 2' में पहली बार बिकिनी पहने नजर आई थीं. अब कियारा ने इस लुक पर अपना रिएक्शन दिया है.
कियारा आडवाणी ने बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग से सबको इंप्रेस किया है. फिल्म 'वॉर 2' में उनका बिकिनी लुक और फिटनेस देखकर फैंस हैरान रह गए. यूं तो उन्होंने बॉलीवुड कई और फिल्मों में अपना बिकिनी लुक फ्लॉन्ट किया है. लेकिन 'वॉर 2' में उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था क्योंकि बेटी साराया के जन्म के बाद वो फिल्म में पहली बार बिकिनी पहने दिखीं. अब कियारा ने बताया है कि मां बनने के बाद खुद को बिकिनी में देखकर उन्हें कैसा लगा.
वोग इंडिया से बात करते हुए कियारा आडवाणी ने बताया कि मां बनने के बाद उनके शरीर और खुद के लिए सोच पूरी तरह बदल गई है. उन्होंने कहा कि पहले डिलीवरी के बाद तुरंत शेप में लौटने का दबाव महसूस होता था लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनके शरीर ने एक इंसान को जन्म दिया है और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है.
अपने शरीर की इज्जत करेंगी कियारा
कियारा आडवाणी ने डिलावरी के बाद अपना बिकिनी लुक देखने को लेकर कहा- 'डिलीवरी के बाद मैंने सोचा कि मैंने यह पहले भी किया है. इसे फिर से कर सकती हूं. बेशक पहले और बाद शुरुआती लुक में फर्क समझना मेरे लिए मुश्किल था लेकिन अब मैं खुद से खुश हूं. अब मैं किसी भी शेप या साइज में हूं, मैं हमेशा अपने शरीर की इज्जत करूंगी. ये शरीर मेरे लिए क्या कर सकता है. इसे मानना सबसे जरूरी है.'
'वॉर 2' के बारे में
बता दें कि 'वॉर 2' अगस्त 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी ने दर्शकों को रोमांचक एक्शन और हाई-ऑक्टेन ड्रामा दिया. हालांकि कियारा का बिकिनी लुक ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. कियारा ने एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा संग फरवरी 2023 में जैसलमेर में शादी रचाई थी. शादी के दो साल बाद कपल ने बेटी सायारा के रूप में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था.
