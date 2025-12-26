कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर आई लेकिन ओपनिंग डे पर दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई. 'धुरंधर' और 'अवतार 3' को इसकी वजहों में से एक माना जा सकता है कि कार्तिक की फिल्म को बंपर ओपनिंग नहीं मिल पाई.

लेकिन दूसरे दिन की फिल्म की शुरुआती कमाई देखकर लग रहा है कि ये ओपनिंग डे कलेक्शन से भी कम होने वाली है. यानी रोमांटिक कॉमेडी को लेकर जो बज बना हुआ था वो दूसरे ही दिन फुस्स होते दिख रहा है. चलिए जान लेते हैं फिल्म की अब तक की कमाई.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. उम्मीद थी कि ये कार्तिक की 'सत्य प्रेम की कथा' को पहले दिन पीछे कर देगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. इस फिल्म ने 8.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.

वहीं अब दूसरे दिन फिल्म ने 5:05 बजे तक 1.46 करोड़ रुपये का ही बिजनेस किया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 9.21 करोड़ रुपये हो चुका है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का बजट और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को सैक्निल्क के मुताबिक 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड 11.25 करोड़ रुपये का ही बिजनेस कर पाई है. अगर फिल्म को हिट होना है तो 180 करोड़ रुपये के आसपास कमाने होंगे, जो शुरुआती दिनों में ही बड़ा मुश्किल दिख रहा है.

View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के बारे में

फिल्म में लीड कैरेक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने निभाए हैं. फिल्म का डायरेक्शन समीर विद्वंस ने किया है. फिल्म भले ही शुरुआती कलेक्शन में कमजोर नजर आ रही है लेकिन इसके बावजूद पोस्ट कोविड ये फिल्म कार्तिक आर्यन की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है. इसके पहले भूल भुलैया 3, भूल भुलैया 2 और सत्य प्रेम की कथा का नंबर है.