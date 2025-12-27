कार्तिक आर्यन का जादू हर बार ऑडियंस पर चल जाता है मगर इस बार कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है. क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है. कार्तिक और अनन्या की रोमांटिक कॉमेडी को रिलीज हुए सिर्फ दो दिन ही हुए हैं और ये अभी तक अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है. दूसरे दिन तो फिल्म की कमाई भी कम हो गई है.

क्रिसमस के हॉलीडे पर रिलीज हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने कुछ खास कमाई नहीं की थी. मगर उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म वीकेंड पर कुछ अच्छी कमाई कर लेगी. दूसरे ही दिन फिल्म की कमाई और कम हो गई है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने दूसरे दिन कितनी कमाई की है.

दूसरे दिन कमाई हो गई कम

शुक्रवार वीकडे की वजह से भी फिल्म की कमाई में असर पड़ा है. इस वजह से 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का कलेक्शन कम हुआ है. सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने दूसरे दिन 5 करोड़ की कमाई की है. वहीं फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो इसने 7.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 12.75 करोड़ हो गया है. फिल्म को अपना बजट पूरा करने के लिए वीकेंड पर जमकर कमाई करनी पड़ेगी.

धुरंधर से डूबी

कार्तिक आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को रणवीर सिंह की धुरंधर ले डूबी है. धुरंधर के सामने कोई भी फिल्म नहीं टिक पा रही है. जो ये फिल्म देख रहा है वो इसका फैन हो रहा है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और जल्द ही कई रिकॉर्ड तोड़ देगी.

