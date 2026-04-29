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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'राजा शिवाजी' से टक्कर लेने के लिए अक्षय कुमार का मास्टरस्ट्रोक, 'भूत बंगला' के मेकर्स ने चला 'Buy 1 Get 1 Free' का दांव

'राजा शिवाजी' से टक्कर लेने के लिए अक्षय कुमार का मास्टरस्ट्रोक, 'भूत बंगला' के मेकर्स ने चला 'Buy 1 Get 1 Free' का दांव

Bhooth Bangla Buy 1 Get 1 Free Offer: 'राजा शिवाजी' से टक्कर लेने के लिए भूत बंगला के मेकर्स ने बड़ां दांल चला है. दरअसल मेकर्स ने फिल्म के टिकटों पर एक खरीदों एक फ्री पाओ का ऑफर निकाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Apr 2026 12:10 PM (IST)
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अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं. इसी के साथ ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. वहीं अब इस फिल्म को रितेश देशमुख की अपकमिंग फिल्म राजा शिवाजी से कड़ी चुनौती मिलने वाली है. हालांकि मेकर्स ने भी राजा शिवाजी से टक्कर लेने के लिए बड़ी चाल चली है.

'भूत बंगला' के मेकर्स ने निकाला बड़ा ऑफर
अक्षय कुमार स्टारर बॉलीवुड की लेटेस्ट हिट फिल्म 'भूत बंगला' ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म मेकर्स ने अब इस हॉरर कॉमेडी के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए 'एक खरीदें, एक मुफ्त पाएं' (BOGO) टिकट ऑफर निकाला है. ऑडियंस को आकर्षित करने और ज्यादा कमाई करने के लिए मेकर्स ने ये चाल चली है. गौर करने वाली बात ये है कि ये ऑफर 29 अप्रैल से 3 मई तक वैलिड रहेगा.


राजा शिवाजी' से टक्कर लेने के लिए अक्षय कुमार का मास्टरस्ट्रोक, 'भूत बंगला' के मेकर्स ने चला 'Buy 1 Get 1 Free' का दांव

'भूत बंगला' के मेकर्स ने 'राजा शिवाजी' से मुकाबले के लिए चली चाल
वहीं इस वीकेंड रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और दर्शकों, खासकर महाराष्ट्र क्षेत्र में, इसे लेकर काफी बज है.इसी कारण  'भूत बंगला' की टीम ने 'राजा शिवाजी' से मुकाबला करने के लिए एक समझदारी भरा कदम उठाया है.बता दें कि प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वामिका गब्बी, जिस्सू सेनगुप्ता, दिवंगत असरानी जी, तब्बू, राजपाल यादव और परेश रावल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

ये भी पढ़ें:-रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' से इम्प्रेस हुए 'छावा', विक्की कौशल बोले- 'मराठी सिनेमा में ऐसा एक्शन सीक्वेंस पहले कभी नहीं...'

'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'भूत बंगला' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन भारत में 9,117 शो में 4.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया.  इसके साथ ही भारत में फिल्म की ग्रॉस कमाईअब 144.25 करोड़ और नेट कलेक्शन  121.40 करोड़ हो गया है.

विदेशों में, फिल्म ने 12वें दिन 1.50 करोड़ का कलेक्शन, जिसके  बाद विदेशों में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन अब तक 51.00 करोड़ हो गया है. इसके साथ ही इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई अब 195.25 करोड़ हो गई है. 

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar 2 BO Day 41: 'भूत बंगला' के आगे 'धुरंधर 2' ने छठे मंगलवार भी मचाया धमाल, कमा डाले इतने करोड़, क्या बन पाएगी 12सौ करोड़ी?

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Published at : 29 Apr 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Raja Shivaji Bhooth Bangla
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