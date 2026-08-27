दूसरे दिन भी ‘टॉक्सिक' का कहर, 2 बजे तक 107 करोड़ के हुई पार

‘टॉक्सिक' ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यश के सुपरस्टारडम का लोहा मनवा दिया. 'केजीएफ 2' स्टार की नई रिलीज फिल्म के निगेटिव रिव्यू के बावजूद 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग करना इसका सबूत है. वहीं रिलीज के दूसरे दिन ‘टॉक्सिक' कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?चलिए यहां लाइव आंकड़ों से जानते हैं.

‘टॉक्सिक' ने पहले दिन कितनी की कमाई?

यश स्टारर ‘टॉक्सिक' ने रिलीज के पहले दिन 101.10 करोड़ की नेट कमाई की है.

इसी के साथ इसका ग्रॉस कलेक्शन 120.75 करोड़ रुपये रहा.

‘टॉक्सिक' ने ओपनिंग डे पर हिंदी बेल्ट से सबसे ज्यादा 55 करोड़ रुपये बटोरे.

इसके बाद इसने कन्नड़ से 23.30 करोड़ कमाए.

वहीं तेलुगू से इसने 16 करोड़, तमिल से 5.50 करोड़ और मलयालम से 1.30 करोड़ कमाए,

इन सबसे बीच फिल्म ने ओवरसीज में 20 करोड़ से ओपनिंग की.

इसी के साथ ‘टॉक्सिक' का वर्ल्डवाइड पहले दिन का कलेक्शन 140.75 करोड़ रुपये रहा.

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‘टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 Toxic Box Office Collection Day 2 Live Updates)

‘टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 2 6.79 करोड़ (2 बजे तक) 20.1% कुल कलेक्शन 107.89 करोड़

दूसरे दिन का कितनी कमाई कर सकती है ‘टॉक्सिक'

‘टॉक्सिक' की दूसरे दिन कमाई में पहले दिन के कलेक्शन के मुकाबले गिरावट की उम्मीद है. हालांकि 25 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग और स्पॉट बुकिंग से दर्शकों की अच्छी संख्या की उम्मीद के साथ, 'टॉक्सिक' दूसरे दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 52-54 करोड़ नेट कमा सकती है. दूसरे दिन हिंदी वर्जन से इसके 25-26 करोड़ के साथ सबसे आगे रहने की उम्मीद है. वहीं कन्नड़ में फिल्म के 13 करोड़ और उसके बाद तेलुगु में 10 करोड़ कमाने की उम्मीद है, तमिल वर्जन के 3.5 करोड़ और मलयालम वर्जन में 75 लाख कमाने की उम्मीद है।

52-54 करोड़ नेट की कमाई के साथ, यश की यह फिल्म 'धुरंधर 2' की 81 करोड़ नेट की कमाई के बाद, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 2026 में दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी.

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'टॉक्सिक' के बारे में

यश की इस फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के तहत वेंकट के. नारायण और यश ने प्रोड्यूस किया है. कन्नड़ और अंग्रेजी में लिखी और शूट की गई इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम डब वर्जन में भी रिलीज किया गया है. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे शानदार कलाकार शामिल हैंय