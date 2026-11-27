80 और 90 के दशक में उदित नारायण, कुमार सानू और सुरेश वाडेकर सहित कई सिंगर्स ने अपनी खास पहचान बनाई थी. उसी दौर में मोहम्मद अजीज नाम के सिंगर ने भी एक से बढ़कर एक गाने दिए थे. उनकी मखमली आवाज को फैंस आज भी काफी पसंद करते हैं. इस सिंगर की आज 8वीं डेथ एनिवर्सरी है. इस मौके पर हम आपको उनके कुछ सबसे पॉपुलर गानों के बारे में बताने जा रहे हैं.

कोलकाता के रेस्टोरेंट में गाते थे गाने

मोहम्मद अजीज का पूरा नाम सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी था. उनका जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था. अजीज शुरू से ही दिग्गज सिंगर मोहम्मद रफी के फैन थे. कोलकाता में रहते हुए वो वहां के ग़ालिब रेस्टोरेंट में लाइव गाने गाते थे और उन्हें काफी तारींफें मिलती थीं.

अमिताभ की फिल्म 'मर्द' के गाने से मिली पहचान

मोहम्मद अजीज बाद में संगीत की दुनिया में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए थे. यहां उनकी मुलाकात संगीतकार और सिंगर अनु मलिक से हुई. अनु ने उन्हें फिल्म 'मर्द' (1985) के गाने 'मैं हूं मर्द तांगेवाला' गाने का मौका दिया. इसमें संगीत अनु का था. ये गाना काफी पसंद किया गया, जिसमें दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लीड रोल निभाया था. मर्द के लिए उन्होंने एक और गाने 'हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे' को भी आवाज दी थी. इसे उन्होंने साशा भोसले के साथ मिलकर गाया था.

मोहम्मद अजीज के बेहतरीन गाने

अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने 'खुदा गवाह' और 'हम खुश हुए' जैसे गाने भी गाए थे. वहीं वो और भी कई बड़े स्टार्स की आवाज भी बने. उन्होंने हिंदी, ओड़िया और बंगाली सहित कई भाषाओं में हजारों गाने गाए थे. उनके सबसे पॉपुलर सॉन्ग्स में 'माय नेम इज लखन', 'आपके आ जाने से', 'आज कल याद कुछ और रहता नहीं', 'दुनिया में कितना गम है', 'बहुत जताते हो प्यार' और 'तू ना जा मेरे बादशाह' आदि शामिल हैं.

2018 में हो गया था निधन

मोहम्मद अजीज ने रुबीना अजीज से शादी की थी. कपल ने एक बेटी सना और एक बेटे जाज़िब वहीद अज़ीज़ का वेलकम किया. मोहम्मद का 27 नवंबर 2018 को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था.