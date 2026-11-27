बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने पिता और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के काफी करीब थे. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पिता के प्रति प्यार जाहिर करते रहते हैं. बिग बी के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और सीख आज भी अमिताभ के साथ हैं.

पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है. उन्होंने बताया कि उनके पिता की यादें, बातें और सीख आज भी उनके परिवार के साथ हर पल रहती हैं.

पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर अमिताभ बच्चन ने लिखी भावुक पोस्ट

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में पिता को याद करते हुए एक भावुक नोट लिखा है. उन्होंने बताया कि वो अपने काम के साथ दूसरी जरूरी चीजों के लिए भी समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, 'दिन और तारीख से थोड़ा आगे रहने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि दूसरे कामों के लिए भी समय मिल सके. दूसरे काम भी उतने ही जरूरी हैं. काम भी जरूरी है, लेकिन कई बार काम को ज्यादा प्राथमिकता देने की वजह से हम समय और अपने इरादे को भूल जाते हैं. हम कल फिर मिल सकते हैं, क्योंकि पूज्य बाबूजी का जन्मदिन है!'

इसके बाद उन्होंने पिता की यादों का जिक्र करते हुए लिखा कि उनकी यादें हर पल परिवार के साथ रहती हैं. उनके शब्द, व्यवहार और सीख आज भी सभी के जीवन का हिस्सा हैं.

उन्होंने आगे लिखा, 'अब कहने के लिए कुछ खास नहीं बचा है, सिवाय इसके कि उनकी यादें हर पल हम सभी के आसपास रहती हैं. उनके शब्द, उनका व्यवहार और उनकी सीख हमेशा हमारे साथ हैं. तो फिर कल मिलते हैं.'

कौन थे हरिवंश राय बच्चन?

हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के मशहूर कवि और लेखक थे. उन्हें खास तौर पर अपनी मशहूर रचना 'मधुशाला' के लिए जाना जाता है, जो साल 1935 में प्रकाशित हुई थी. उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की पढ़ाई की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की थी.

हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और साल 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. वो 1966 से 1972 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे. हरिवंश राय बच्चन का निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था.

'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में आएंगे नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन इन दिनों क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में नजर आ रहे हैं. फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही नाग अश्विन के निर्देशन में बन रही फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ प्रभास और कमल हासन भी दिखाई देंगे.