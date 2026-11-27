इमरान हाशमी इन दिनों फिल्म 'गनमास्टर जी9' को लेकर चर्चा में हैं. 'आवारापन 2' के बाद ये एक्टर की इस साल 2026 की दूसरी मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही है. ऐसे में अब इसकी रिलीज के साथ ही फैंस को वो इंतजार भी खत्म हो गया है. इसे ऑडियंस से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. रोमांटिक एक्शन फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है.

'गनमास्टर जी9' का बज रिलीज से पहले ही बना हुआ है. फिल्म को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा भी मिला, जिसकी वजह से इसने एडवांस बुकिंग में बंपर कलेक्शन किया साथ ही इसने पहले ही इमरान की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे 21 साल पहले रिलीज किया गया था. चलिए बताते हैं फिल्म की फाइनल एडवांस बुकिंग के बारे में.

'गनमास्टर जी9' की फाइनल डे-1 एडवांस बुकिंग

कोईमोई के अनुसार, इमरान हाशमी की एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ने हिंदी में हाईएस्ट शोज के नंबर को मेंटेन रखा. पहले दिन के लिए देशभर में 8121 शोज मिले. जबकि इसका आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के साथ क्लैश था, जिसे 7551 शोज मिले. वहीं, 'रामायण' के लिए 23वां दिन रहा, जिसे 6898 शोज मिले.

इस क्लैश के बीच 'गनमास्टर जी9' ने हाईएस्ट नंबर मेंटेन रखा. कोईमोई के अनुसार, फिल्म के एडवांस बुकिंग में फाइनली 89430 टिकट्स (ब्लॉक सीट के साथ) बिके. इसके बाद फिल्म ने फाइनल एडवांस बुकिंग में 1.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था.

'गनमास्टर जी9' ने तोड़ा 'आशिक बनाया आपने' का रिकॉर्ड

इसी के साथ ही इसने इमरान हाशमी की 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'आशिक बनाया आपने' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोईमोई के अनुसार, इमरान की इस रोमांटिक फिल्म ने पहले दिन 1.48 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. इस लिहाज से 'गनमास्टर जी9' ने पहले दिन 'आशिक बनाया आपने' से 105.88% ज्यादा बिजनेस कर लिया है.

आपको बता दें कि ये इमरान हाशमी की यादगार फिल्मों में से एक रही है, जिसमें उनके साथ तनुश्री दत्ता के रोमांस और केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है.

इमरान हाशमी और आदित्य दत्त की बिगेस्ट ओपनर बनी

इतना ही नहीं, 'गनमास्टर जी9' ने 'रामायण' की तबाही के बीच एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. ये रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में ही इमरान हाशमी और डायरेक्टर आदित्य दत्त की नंबर 1 बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है. आपको बता दें कि दोनों की जोड़ी ने इसके पहले 'आशिक बनाया आपने' (85 लाख नेट कलेक्शन) में साथ काम किया था. वो दूसरी बार साथ आए हैं.

'गनमास्टर जी9' के बारे में

बहरहाल, फिल्म 'गनमास्टर जी9' के बारे में बात की जाए तो इसमें इमरान हाशमी के साथ ही जेनेलिया देशमुख हैं, जिनकी जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आ रही है. इसमें अपारशक्ति खुराना ने विलेन का रोल प्ले किया है और ऐसा पहली बार है जब एक्टर ने लीक से हटकर काम किया है. फिल्म में स्नेहिल दीक्षित मिश्रा भी हैं.