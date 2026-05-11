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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड51 साल बाद भी हिट है 4 मिनट का रोमांटिक सॉन्ग, नीतू सिंह ने चाचा ससुर शशि कपूर संग किया था रोमांस

51 साल बाद भी हिट है 4 मिनट का रोमांटिक सॉन्ग, नीतू सिंह ने चाचा ससुर शशि कपूर संग किया था रोमांस

नीतू कपूर गुजरे जमाने की बेहतरीन अदाकारा रही हैं. ऐसे में उनके और शशि कपूर एक रोमांटिक गाने के बारे में बता रहे हैं, जो 51 साल के बाद भी आज हिट है और लोग सुनना पसंद करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 11 May 2026 04:32 PM (IST)
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नीतू कपूर एक समय में स्क्रीन पर खूब काम किया और ऋषि कपूर के साथ ही अन्य स्टार्स के साथ ही रोमांस किया. इसमें उनके दिवंगत चाचा ससुर शशि कपूर का भी नाम शामिल है. 70 के दशक में दोनों की जोड़ी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था. इसी में से एक फिल्म 'दीवार' भी थी, जिसका रोमांटिक गाना 51 साल बाद भी हिट है. इसे लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं. चलिए बताते वो कौन सा गाना है.

शशि कपूर और नीतू कपूर की हिट थी केमिस्ट्री

दरअसल,  शशि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी फिल्म 'दीवार' में दिखी थी. इसमें दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी एन्जॉय किया था. इसी फिल्म में उनका एक गाना था, जो आज भी हिट है. इसके बोल 'कह दूं तुम्हें' है. ये एक सदाबहार रोमांटिक गाना है, जो आज भी कहीं बज जाता है तो फैंस झूमने पर मजबूर हो जाते हैं. वहीं, गाने के वीडियो में नीतू कपूर और शशि कपूर की केमिस्ट्री तो आज भी दिल जीत लेती है. 

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किशोर कुमार और आशा भोसले ने दी थी आवाज

वहीं, सॉन्ग 'कह दूं तुम्हें' की मेकिंग की बात की जाए तो इस गाने के लिरिक्स को साहिर लुधियानवी ने लिखे थे और म्यूजिक आर डी बर्मन ने तैयार किया था. आर डी बर्मन ने उस समय ढेरों सदबहार गानों के म्यूजिक तैयार किए थे, जिन्हें लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं. इसी में से एक 'कह दूं तुम्हें' भी है. 

शशि कपूर और नीतू कपूर की फिल्में

बहरहाल, अगर शशि कपूर और नीतू कपूर की फिल्मों के बारे में बात की जाए तो इसमें 'दीवार' (1975), 'कभी कभी' (1976), 'दूसरा आदमी' (1977), और 'दुनिया मेरी जेब में' (1979) जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं, जो हिट रहीं.

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1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है 'दीवार'   

अगर फिल्म 'दीवार' के बारे में बात की जाए तो ये 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, ये 2 सालों तक थिएटर में चली थी और ये एकमात्र फिल्म थी, जिसने उस समय मुंबई में ही 1 करोड़ की कमाई की थी. इसके 31 मिलियन टिकट बिके थे. फिल्म के इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया. 

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'दीवार' का बजट करीब 1.3 करोड़ था, जबकि फिल्म ने 4.75 करोड़ का बिजनेस किया था. बहरहाल, इसकी स्टारकास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बाबी और नीतू कपूर जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया था.

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Published at : 11 May 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Shashi Kapoor Neetu Kapoor
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