फिल्म 'दादी की शादी' में एक्टर कपिल शर्मा और नीतू कपूर लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म को लेकर बज काफी देखने को मिला. हालांकि, फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है. आइए जानते हैं 4 दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर ली है.

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'दादी की शादी' का बॉक्स ऑफिस कलेकशन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 60 लाख कमाए. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 1.15 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 1.70 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने साढ़े 8 बजे तक 31 करोड़ कमाए थे. 45 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म ने 4 दिनों में लगभग 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. यानी फिल्म ने अपने बजट का करीब 8.9% हिस्सा वसूल किया है.

बता दें कि फिल्म ने ग्रॉस 4.51 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

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'दादी की शादी' हिट है या फ्लॉप?

फिल्म ने 4 दिन में लगभग 4 करोड़ कमा लिया है. इन दिनों थिएटर में लगी बाकी फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म को खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. ऐसे में फिल्म के लिए बजट निकालना भी मुश्किल है. फिल्म के मेकर्स फिलहाल घाटे हैं.

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

फिल्म को आशीष आर. मोहन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में नीतू कपूर, कपिल शर्मा, और आर. सरथ कुमार जैसे स्टार्स हैं. इस फिल्म में रिद्धिमा कपूर ने डेब्यू किया है. रिद्धिमा कपूर ने 45 की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया है. उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. आमिर खान ने रिद्धिमा कपूर की एक्टिंग की भी तारीफ की. उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि रणबीर कपूर से ज्यादा अच्छा काम किया है.

वहीं कपिल शर्मा और नीतू कपूर की भी एक्टिंग को पसंद किया गया.