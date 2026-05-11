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बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पास है सोने का भंडार, कीमत जान अंबानी भी रह जाएंगे हैरान

Amitabh-Jaya Gold Jewelry: अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बॉलीवुड के सबसे अमीर कपल तो हैं हीं वहीं इस जोड़ी के पास सोने-हीरे के खूब जेवहरात भी हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 11 May 2026 02:51 PM (IST)
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देश मे सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री ने देशवासियों सो एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. लेकिन इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन के पास सोने का भंडार है. चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन के पास कितना सोना है?

 अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पास है सोने का भंडार
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन हिंदी सिनेमा की सबसे अमीर जोड़ियों में से एक हैं. अकूत धन दौलत के अलावा इन्हें गोल्ड खरीदने का भी काफी शौक हैं इसलिए इन्होंने सोने में काफी इनवेस्टमेंट किया है. 2024 में राज्यसभा सांसद जया बच्चन द्वारा दायर किए गए चुनावी हलफनामें में उन्होंने अपने और अपने पति और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की संपत्ति का ब्यौरा दिया था.

जिससे पता चलता है कि अमिताभ बच्चन के पास तो जया बच्चन से भी ज्यादा गोल्ड है. हलफनामें के मुताबिक जया बच्चन के पास  40.97 करोड़ के हीरे और सोने के आभूषण हैं जबकि बिग बी के पास 54.77 करोड़ के जेवर हैं.

अमिताभ-जया के गोल्ड जूलरी की कीमत जान रह जाएंगे हैरान
वहीं अगर बिग बी और जया बच्चन के कंबाइंड गोल्ड की कीमत जानेंगे तो अंबानी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. दरअसल अमिताभ और जया बच्चन की कंबाइंड सोने-हीरे के जेवहरात की कुल कीमत 95 करोड़ के आसपास है. ये 2024 के हलफनामे के मुताबिक है. 

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अमिताभ बच्चन वर्क फ्रंट
वहीं अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो  सुपरस्टार कल्कि 2898 एडी की दूसरी इंस्टॉलमेंट में बिजी हैं. वहीं बिग बी सेक्शन 84 में भी एक दमदार किरदार में नजर आएंगे. रिभु दास गुप्ता निर्देशित ये फिल्म इसी साल 19 नवंबर को रिलीज होगी. फिल्म में अमिताभ के साथ निमरत कौर, अभिषेक बनर्जी और डायना पेंटी अहम रोल में नजर आएंगे. इनके अलावा अमिताभ बच्चन ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में भी नजर आएंगे. 

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Published at : 11 May 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Jaya Bachchan PM Modi On Gold
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