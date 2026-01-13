प्रभास की साल 2026 में पहली फिल्म ‘द राजा साब’ इस 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. उम्मीद के मुताबिक इस फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग तो की लेकिन फिर 'द राजा साब' निगेटिव रिव्यू की भेंट चढ़ गई. इसके परिणाम साफ दिख रहे हैं, क्योंकि सोमवार को इसकी कमाई में भारी गिरावट आई है. ये फिल्म रिलीज के चार दिनों में सिर्फ 38% बजट वसूल कर पाई है. हालांकि रिलीज के चार दिनों में इस फिल्म ने पांच रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.

‘द राजा साब’ ने चार दिनों मे कितना किया है कलेक्शन?

प्रभास की ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक कारोबार नहीं कर पा रही है. फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है और इसकी कमजोर कहानी से लेकर खराब डायलॉग्स की काफी आलोचना हो रही है. ऐसे में ‘द राजा साब’ की कमाई भी चौपट हो गई है और चौथे दिन तो ये सिंगल डिजिट में ही सिमट गई. हालांकि इस फिल्म ने पेड प्रीव्यू शो से 9.15 करोड़ और पहले दिन 53.75 करोड़ , दूसरे दिन 26 करोड़, तीसरे दिन 19.1 करोड़ और चौथे दिन 6.6 करोड़ कमाए. जिसके बाद इस फिल्म की भारत में कुल चार दिनों की कुल कमाई अब 114.6 करोड़ रुपये हो गई है.

‘द राजा साब’ ने बनाए ये पांच रिकॉर्ड

‘द राजा साब’ की कमाई में बेशक अब भारी गिरावट देखी जा रही है और ये सिंगल डिजिट में सिमट गई है बावजूद इसके इस फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में पांच बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.