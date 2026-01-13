The Raja Saab BO Records: घटती कमाई के बाद भी प्रभास की फिल्म का तहलका, चार दिन में बना डाले ये 5 सॉलिड रिकॉर्ड
The Raja Saab BO Records: प्रभास की ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है लेकिन इसने रिलीज के 4 दिनों में 5 नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.
प्रभास की साल 2026 में पहली फिल्म ‘द राजा साब’ इस 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. उम्मीद के मुताबिक इस फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग तो की लेकिन फिर 'द राजा साब' निगेटिव रिव्यू की भेंट चढ़ गई. इसके परिणाम साफ दिख रहे हैं, क्योंकि सोमवार को इसकी कमाई में भारी गिरावट आई है. ये फिल्म रिलीज के चार दिनों में सिर्फ 38% बजट वसूल कर पाई है. हालांकि रिलीज के चार दिनों में इस फिल्म ने पांच रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.
‘द राजा साब’ ने चार दिनों मे कितना किया है कलेक्शन?
प्रभास की ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक कारोबार नहीं कर पा रही है. फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है और इसकी कमजोर कहानी से लेकर खराब डायलॉग्स की काफी आलोचना हो रही है. ऐसे में ‘द राजा साब’ की कमाई भी चौपट हो गई है और चौथे दिन तो ये सिंगल डिजिट में ही सिमट गई. हालांकि इस फिल्म ने पेड प्रीव्यू शो से 9.15 करोड़ और पहले दिन 53.75 करोड़ , दूसरे दिन 26 करोड़, तीसरे दिन 19.1 करोड़ और चौथे दिन 6.6 करोड़ कमाए. जिसके बाद इस फिल्म की भारत में कुल चार दिनों की कुल कमाई अब 114.6 करोड़ रुपये हो गई है.
‘द राजा साब’ ने बनाए ये पांच रिकॉर्ड
‘द राजा साब’ की कमाई में बेशक अब भारी गिरावट देखी जा रही है और ये सिंगल डिजिट में सिमट गई है बावजूद इसके इस फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में पांच बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
- प्रभास की ‘द राजा साब’ 161 करोड़ ( सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक) के कलेक्शन के साथ एक्टर की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड दर्ज करने वाली फिल्म बन गई है. इसने राधे श्याम के 130 करोड़ के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को मात दी है.
- राज साब वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की छठी 100 करोड़ी फिल्म बन चुकी है.
- 'द राजा साब' ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2' को पीछे छोड़ दिया, जिसने 84.06 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी.
- 'स्त्री 2' को पछाड़कर यह भारतीय फिल्मों में हॉरर-कॉमेडी जॉनर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन चुकी है.
- 'द राजा साब' ने रिलीज के चार दिनों में 114.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके कई फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को धूल चटा दी है. इस लिस्ट में ऐ दिल है मुश्किल (113.19 करोड़), हॉलीडे (112.53 करोड़), बर्फी (112.10 करोड़), हाउसफुल 2 (112 करोड़), हाउसफुल 3 (110.20 करोड़) 'डॉन 2' (108 करोड़) सहित कई फिल्में शामिल हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL