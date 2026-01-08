भीड़ में फंस गई थी द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि अग्रवाल, बोलीं- अति किसी भी चीज की बुरी होती है

एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में दिखाया गया था कि निधि एक इवेंट से निकली और गाड़ी में बैठने जा रही थीं, लेकिन एक्ट्रेस को भीड़ ने घेर लिया था. निधि को बहुत मुश्किल से उस भीड़ में से बाहर निकाला गया. एक्ट्रेस की हालत खराब हो गई थी. अब एक्ट्रेस ने हाल ही में इसे लेकर रिएक्ट किया है.

बेकाबू भीड़ को लेकर बोलीं निधि अग्रवाल

फिल्म द राजा साब के प्रमोशन के दौरान एनडीटीवी से बातचीत करते हुए निधि ने इस हादसे को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलाकर पूरे इंडिया के मिलाकर सबसे ज्यादा थिएटर हैं. फिल्म कल्चर का हिस्सा हैं. लोग हर वीकेंड पर फिल्में देखते हैं. स्टार्स को फैमिली की तरह सेलिब्रेट करते हैं. ये प्यार बहुत खूबसूरत है. लेकिन अति किसी भी चीज की बुरी होती है.'

निधि ने इस मुद्दे को संवेदनशील बताता. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पास इस मुद्दे पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो इस पर सोच-समझकर और सही प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहती हैं. उनका मानना है कि इस तरह के मामलों में ज़िम्मेदारी से बात करनी चाहिए.

वहीं एक्ट्रेस रिद्धि ने कहा, 'चाहे वो पर्सनल रिश्ता हो या फिर किसी आर्टिस्ट और फैंस के बीच का रिश्ता, बहुत ज़्यादा प्यार कभी पसंद नहीं किया जाता. प्यार में रिस्पेक्ट भी शामिल है. रिस्पेक्ट का मतलब है स्पेस.'

मालूम हो कि निधि अग्रवाल को फिल्म द राजा साब में देखा जाएगा. इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म

में संजय दत्त, मालविका मोहनन जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे. फिल्म 9 जनवरी को रिलीज हो रही है. फिल्म को Maruthi ने लिखा है और डायरेक्ट किया है. ये फिल्म तेलुगू, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी. फिल्म के 8 जनवरी से पेड प्रीव्यू भी शुरू हुए हैं.