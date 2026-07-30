Box Office Collection: हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया है. इसने पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही कई फिल्मों का खेल बिगाड़ दिया है. इसमें थलापति विजय की 'जन नायकन' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया और किन-किन फिल्मों का खेल बिगाड़ दिया है.

'स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे' का डे-1 कलेक्शन

हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने शाम 7 बजे तक 32.38 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. इसकी ऑक्यूपेंसी भी 68.2% दर्ज की गई है. हालांकि, फिल्म की कमाई के आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे. लेकिन इसकी रिलीज होते ही बाकी फिल्मों की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है.

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'जन नायकन' का आठवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है.

- फिल्म ने पहले 7 दिनों में 150 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया था.

- वहीं, आठवें दिन की शुरुआत काफी धीमी रही. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 8वें दिन शाम 7 बजे तक 1.95 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- इसके बाद फिल्म की टोटल कमाई 151.45 करोड़ पहुंच गई है.

'द ओडिसी' का 14वें दिन का कलेक्शन

हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' की भी बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार काफी धीमी दिखी है. फिल्म ने पहले हफ्ते 90.30 करोड़ का बिजनेस किया है.

- फिल्म की कमाई में दूसरे वीक में 14वें दिन गुरुवार को बाकी दिनों के मुकाबले काफी गिरावट आई है.

- फिल्म ने 14वें दिन गुरुवार को शाम 7 बजे तक 0.96 करोड़ का बिजनेस किया है.

- इसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 133.46 करोड़ हो चुका है.

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'धमाल 4' का 21वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन 'द स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे' के आते ही इसकी कमाई में गिरावट आई है.

- सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते 96 करोड़, दूसरे हफ्ते 40.65 करोड़ का बिजनेस किया था.

- फिल्म ने तीसरे हफ्ते के 21वें दिन गुरुवार को शाम 7 बजे तक 0.41 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- इसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 155.41 करोड़ हो चुका है.

'भाई तेरा स्टार है' का डे 1 कलेक्शन

राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' ने पहले दिन खास शुरुआत नहीं की है.

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन शाम 7 बजे तक 0.11 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

(नोट- फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)