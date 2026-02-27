बिना रिलीज हुए ही 'बॉर्डर 2' से ज्यादा कमा रही है ये फिल्म? आखिर कैसे हो रहा है ये खेल!

बॉलीवुड फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' शुक्रवार 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी लेकिन गुरुवार को इसे तब बड़ा झटका लगा जब केरल हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी. राज्य में जबरदस्ती धर्म बदलने के सब्जेक्ट को लेकर ये विवादों में है. वहीं इस फिल्म के मेकर्स ने अब रोक के खिलाफ अपील की है, लेकिन इसके फ्यूचर पर असमंजस बना हुआ है.

हालांकि गुरुवार रात को, हाई कोर्ट ने प्रोड्यूसर्स की रोक के खिलाफ अपील सुनने के लिए हामी भर दी है जिससे कुछ उम्मीद जगी है कि फिल्म समय पर रिलीज हो सकती है. इन सबके बीच ये फिल्म रिलीज पर रोक लगने के बावजूद खूब कमाई कर रही है. जानते हैं ऐसा कैसे हो रहा है?

रिलीज पर रोक के बावजूद द केरल स्टोरी 2 के बिक रहे टिकट?

पीवीआर, आईएनओएक्स और सिनेपोलिस जैसी बड़ी सिनेमा चेन ने बुकमाई शो और डिस्ट्रिक्ट जैसे ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर द केरल स्टोरी 2 के कोई शो लिस्ट नहीं किए हैं, लेकिन यह फिल्म मुंबई में कई Maxus Cinemas में बुकिंग के लिए अभी भी अवेलेबल है. बुक माई शो के मुताबिक, स्टे ऑर्डर के बावजूद मुंबई के 21 थिएटर अभी भी फिल्म के टिकट बेच रहे हैं. कोलकाता में, सिनेपोलिस शुक्रवार को कोई शो नहीं दिखा रहा है, लेकिन वीकेंड पर एक लोकेशन के लिए टिकट अवेलेबल हैं. दिलचस्प बात यह है कि रिलीज पर रोक लगने से पहले ही फिल्म ने बुकमाई शो पर 5 हजार टिकटों की प्री-सेल के साथ बॉक्स ऑफिस पर कमाई शुरू कर दी थी.

फिल्म की रिलीज़ को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है

वहीं सोशल मीडिया पर, दामोदर सिनेमाज़, जो एक छोटी चेन है, ने माना कि फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, हालांकि, एम2 के सिनेमाज़, जो एक नेशनल चेन है, ने शुक्रवार सुबह अनाउंस किया कि फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है. इससे दर्शकों के कन्फ्यूजिंग रिएक्शन आए, जिन्होंने सवाल किया कि स्टे ऑर्डर के बावजूद टिकट अभी भी कैसे मिल रहे हैं. द केरल स्टोरी 2 के मेकर्स ने अभी तक केरल हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर कोई कमेंट नहीं किया है.

कितनी कर डाली है द केरल स्टोरी 2 ने कमाई?

इस बीच द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर स्टे के बावजूद ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क पर इसकी कमाई के आंकड़े भी मौजूद हैं. जिसके मुताबिक इस फिल्म ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक 15 लाख रुपये कमा लिए हैं. अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब फिल्म पर रोक लगी है तो ये कैसे कमाई कर रही है?