बिना रिलीज हुए ही 'बॉर्डर 2' से ज्यादा कमा रही है ये फिल्म? आखिर कैसे हो रहा है ये खेल!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Kerala Story 2: बिना रिलीज हुए ही 'बॉर्डर 2' से ज्यादा कमा रही है फिल्म? आखिर कैसे हो रहा है ये खेल!

The Kerala Story 2: बिना रिलीज हुए ही 'बॉर्डर 2' से ज्यादा कमा रही है फिल्म? आखिर कैसे हो रहा है ये खेल!

The Kerala Story 2: विवादों में छाई 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर बीते दिन हाईकोर्ट ने 15 दिन का स्टे लगा दिया था. बावजूद इसके ये फिल्म खूब कमाई रही है. आखिर कैसे हो रहा है ये खेल!

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 27 Feb 2026 10:55 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' शुक्रवार 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी लेकिन गुरुवार को इसे तब बड़ा झटका लगा जब केरल हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी. राज्य में जबरदस्ती धर्म बदलने के सब्जेक्ट को लेकर ये विवादों में है. वहीं इस फिल्म के मेकर्स ने अब रोक के खिलाफ अपील की है, लेकिन इसके फ्यूचर पर असमंजस बना हुआ है.

हालांकि गुरुवार रात को, हाई कोर्ट ने प्रोड्यूसर्स की रोक के खिलाफ अपील सुनने के लिए हामी भर दी है जिससे कुछ उम्मीद जगी है कि फिल्म समय पर रिलीज हो सकती है. इन सबके बीच ये फिल्म रिलीज पर रोक लगने के बावजूद खूब कमाई कर रही है. जानते हैं ऐसा कैसे हो रहा है?

रिलीज पर रोक के बावजूद द केरल स्टोरी 2 के बिक रहे टिकट? 
पीवीआर, आईएनओएक्स और सिनेपोलिस जैसी बड़ी सिनेमा चेन ने बुकमाई शो और डिस्ट्रिक्ट जैसे ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर द केरल स्टोरी 2 के कोई शो लिस्ट नहीं किए हैं, लेकिन यह फिल्म मुंबई में कई Maxus Cinemas में बुकिंग के लिए अभी भी अवेलेबल है. बुक माई शो के मुताबिक, स्टे ऑर्डर के बावजूद मुंबई के 21 थिएटर अभी भी फिल्म के टिकट बेच रहे हैं. कोलकाता में, सिनेपोलिस शुक्रवार को कोई शो नहीं दिखा रहा है, लेकिन वीकेंड पर एक लोकेशन के लिए टिकट अवेलेबल हैं. दिलचस्प बात यह है कि रिलीज पर रोक लगने से पहले ही फिल्म ने बुकमाई शो पर 5 हजार  टिकटों की प्री-सेल के साथ बॉक्स ऑफिस पर कमाई शुरू कर दी थी.

फिल्म की रिलीज़ को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है
वहीं सोशल मीडिया पर, दामोदर सिनेमाज़, जो एक छोटी चेन है, ने माना कि फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, हालांकि, एम2 के सिनेमाज़, जो एक नेशनल चेन है, ने शुक्रवार सुबह अनाउंस किया कि फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है. इससे दर्शकों के कन्फ्यूजिंग रिएक्शन आए, जिन्होंने सवाल किया कि स्टे ऑर्डर के बावजूद टिकट अभी भी कैसे मिल रहे हैं. द केरल स्टोरी 2 के मेकर्स ने अभी तक केरल हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर कोई कमेंट नहीं किया है.

कितनी कर डाली है द केरल स्टोरी 2 ने कमाई?
इस बीच द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर स्टे के बावजूद ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क पर इसकी कमाई के आंकड़े भी मौजूद हैं. जिसके मुताबिक इस फिल्म ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक 15 लाख रुपये कमा लिए हैं. अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब फिल्म पर रोक लगी है तो ये कैसे कमाई कर रही है?

 

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Box Office The Kerala Story 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
The Kerala Story 2: बिना रिलीज हुए ही 'बॉर्डर 2' से ज्यादा कमा रही है फिल्म? आखिर कैसे हो रहा है ये खेल!
बिना रिलीज हुए ही 'बॉर्डर 2' से ज्यादा कमा रही है ये फिल्म? आखिर कैसे हो रहा है ये खेल!
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 35: पांचवें हफ्ते में भी 'बॉर्डर 2' का बजा डंका, 35वें दिन छापे खूब नोट, क्या बन पाएगी 350 करोड़ी?
पांचवें हफ्ते में भी 'बॉर्डर 2' का बजा डंका, 35वें दिन छापे खूब नोट, क्या बन पाएगी 350 करोड़ी?
बॉलीवुड
'द केरल स्टोरी 2' आज नहीं होगी रिलीज, फिल्म की हो चुकी थी एडवांस बुकिंग, कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक
'द केरल स्टोरी 2' आज नहीं होगी रिलीज, फिल्म की हो चुकी थी एडवांस बुकिंग, कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक
बॉलीवुड
'मैं चलती फिरती चेक बुक हूं', 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में बेल पर जेल से रिहा होने के बाद बोले राजपाल यादव
'मैं चलती फिरती चेक बुक हूं', चेक बाउंस मामले में बेल पर जेल से रिहा होने के बाद बोले राजपाल यादव
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान के हमलों से तिलमिलाए पाक ने काबुल-कंधार पर गिराए बम !|Breaking
Crime News: बेवफा का 'यार'...दिलजले साजन का 'शिकार' ! | Sansani
BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
बिहार
बिहार-बंगाल काटकर बना नया राज्य तो ये जिले होंगे शामिल! यहां हिंदू-मुस्लिम की आबादी कितनी? जानें
बिहार-बंगाल काटकर बना नया राज्य तो ये जिले होंगे शामिल! यहां हिंदू-मुस्लिम की आबादी कितनी? जानें
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 2 टीमें तय, जानिए भारत को कैसे मिलेगा अंतिम चार का टिकट?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 2 टीमें तय, जानिए भारत को कैसे मिलेगा अंतिम चार का टिकट?
धर्म
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
विश्व
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
नौकरी
बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?
बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?
जनरल नॉलेज
Types Of Passport: क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget