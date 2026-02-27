हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 BO Day 35: पांचवें हफ्ते में भी 'बॉर्डर 2' का बजा डंका, 35वें दिन छापे खूब नोट, क्या बन पाएगी 350 करोड़ी?

Border 2 BO Day 35: पांचवें हफ्ते में भी 'बॉर्डर 2' का बजा डंका, 35वें दिन छापे खूब नोट, क्या बन पाएगी 350 करोड़ी?

Border 2 BO Day 35: सनी देओल की बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के एक महीने बाद भी जमी हुई है और नोट भी कमा रही है. रिलीज के 35वें दिन भी इसकी कमाई ठीक रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 27 Feb 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

अनुराग सिंह की डायरेक्टेड वॉर ड्रामा फिल्म  बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है. यहां तक कि रिलीज के पांचवें हफ्ते में भी इसने नई फिल्मों से कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद नोट छापें. हालांकि इसने लाखों में कमाई की लेकिन इसके कुल कलेक्शन में हर दिन इजाफा हुआ है. चलिए यहां जानते हैं सनी देओल स्टारर बॉर्डर 2 ने रिलीज के 5वें गुरुवार यानी 35वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

बॉर्डर 2 ने 35वें दिन कितनी की कमाई?
बॉर्डर 2 ने धुआंधार परफॉर्म कर साल की पहली बॉलीवुड हिट का टैग अपने नाम पहले ही कर लिया है. वहीं रिलीज के एक महीने बाद भी इसकी कमाई जारी है. दिलचस्प बात ये है कि पांचवें हफ़्ते में इस देशभक्ति से भरी फिल्म को मर्दानी 3, अस्सी, दो दीवाने शहर में, ओ’रोमियो और तू या मैं जैसी कई नई फिल्मों से मुकाबला करना पड़ा लेकिन  सनी देओल स्टारर यहे फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींचकर अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही. हालांकि बॉर्डर 2 के कलेक्शन में गिरावट आई है और फिल्म अब लाखों में कमा रही है. 34वें दिन (पांचवें बुधवार) फिल्म ने लगभग 0.20 करोड़, यानी 20 लाख कमाए थे.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने रिलीज के 35वें दिन यानी 5वें गुरुवार को 18 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसके बाद बॉर्डर 2 की 35 दिनों की भारत में नेट कमाई अब 326.88 करोड़ रुपये हो गई है.

350 करोड़ी बन पाएगी बॉर्डर 2
बॉर्डर 2 की कमाई बेशक कम हो गई है लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर स्थिर बनी हुई है. वहीं अब अगर छठे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आती है तो ये 350 करोड़ के आंकड़े को छूने के नजदीक पहुंच सकती है हालांकि इस नंबर को हासिल करना मुमकिन नहीं लग रहा है. देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म छठे वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है. 

बॉर्डर 2 के बारे में
देशभक्ति वाली इस फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज़ फिल्म्स और जेपी दत्ता फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. इसमें परमवीर चेम्मा, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा भी हैं. यह 23 जनवरी, 2026 को रिलीज़ हुई थी. 

Published at : 27 Feb 2026 09:01 AM (IST)
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2 BOX OFFICE COLLECTION
