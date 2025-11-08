हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनिम्रत कौर वर्सेस प्रियामणि: नेटवर्थ के मामले में कौन हैं आगे, जानें किसकी कितनी है संपत्ति

निम्रत कौर वर्सेस प्रियामणि: नेटवर्थ के मामले में कौन हैं आगे, जानें किसकी कितनी है संपत्ति

Nimrat Kaur vs Priyamani: इस रिपोर्ट में हम आपको 'द फैमिली मैन 3' की दो हसीनाओं निम्रत कौर और प्रियामणि से रूबरू करवा रहे हैं. जानिए दोनों में से कौन ज्यादा अमीर हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 08 Nov 2025 04:17 PM (IST)
मनोज बाजपेयी की पॉपुलर सीरीज ‘द फैमिली मैन 3’ का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. जिसमें कुछ पुरानी कास्ट के साथ नए चेहरों की भी एंट्री हुई. इसमें जयदीप अहलावत और निम्रत कौर का नाम शामिल है. निम्रत कई सुपरहिट फिल्मों के बाद अब सीरीज से दर्शकों को दीवाना बनाने को तैयार है. यहां हम आपको निम्रत और प्रियामणि की नेटवर्थ से रूबरू करवा रहे हैं. चलिए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर हैं....

निम्रत कौर की नेटवर्थ कितनी है?

निम्रत कौर ने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया था. फिर उन्हें थिएटर की राह पकड़ी और एक्टिंग शुरू कर दी. इसके बाद एक्ट्रेस को साल 2004 में कुमार शानू के "तेरा मेरा प्यार" और श्रेया घोषाल के "ये क्या हुआ" के म्यूजिक वीडियो से पहचान मिली. बड़े पर्दे पर निम्रत को ‘द लंचबॉक्स’ से फेम मिला. इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस ने ‘एयरलिफ्ट’, 'पेडलर', 'दसवीं' और 'लव शव ते चिकन खुराना’ जैसी फिल्मों में काम किया.

 
 
 
 
 
A post shared by Nimrat Kaur (@nimratofficial)

  • नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्रत कौर 7-8 करोड़ की संपत्ति की मालिकन हैं.
  • मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 1 करोड़ की फीस चार्ज करती हैं.
  • एक्ट्रेस के पास मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास और एक लैंड रोवर रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं

प्रियामणि कितनी संपत्ति की मालकिन हैं?

प्रियामणि ने अपना करियर महज 18 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था. एक्ट्रेस की पहली ‘इवारे अटागाडु’ थी. जो साल 2003 में आई थी. लेकिन उनको पहचान फिल्म पारुथिवीरन (2007) से मिली, जिसके लिए उन्होंने बेस्ट अभिनेत्री का नेशनल अवॉर्ड जीता था. हिंदी फिल्मों में उनकी शुरुआत ‘रावण’ और ‘रक्त चरित्र’ से हुई थी. उन्होंने ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ में एक आइटम सॉन्ग भी किया था. फिर एक्ट्रेस मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज़ ‘द फैमिली मैन’ , फिल्म ‘जवान’ और ‘मैदान’ में नजऱ आई.

 
 
 
 
 
A post shared by Priya Mani Raj (@pillumani)

  • मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस की नेटवर्थ 10-25 करोड़ रुपए है. उनकी कमाई हिंदी और साउथ फिल्मों से ही होती है.
  • एक्ट्रेस के पास मर्सिडीज-बेंज जीएलसी समेत कई महंगी और लग्जरी कारें हैं.
  • फीस की बात करें तो एक्ट्रेस ने ‘जवान’ और ‘मैदान’ के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज किए थे.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 08 Nov 2025 04:17 PM (IST)
Tags :
Nimrat Kaur Priyamani The Family Man 3
