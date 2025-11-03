दिवाली के मौके पर दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुईं. पहली 'थामा' और दूसरी 'एक दीवाने की दीवानियत', दोनों ने 21 अक्टूबर को रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर खूब दर्शक बटोरे.

शुरुआती दिनों में 'थामा' ने बवाल काटा, लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से दिन बीतने के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बाजी मार ली. दोनों को बॉक्स ऑफिस पर 14 दिन हो चुके हैं तो चलिए जानते हैं कि सेकेंड मंडे टेस्ट में दोनों में कौन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार ले गया.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आयुष्मान खुराना की फिल्म ने 13 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक 120.3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. 14वें दिन 8:05 बजे तक 88 लाख कमाकर फिल्म टोटल अभी तक 121.18 करोड़ रुपये बटोर चुकी है.





'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म की बात करें तो इसने 13 दिनों में 64.4 करोड़ रुपये बटोरे. वहीं आज अभी तक 1.07 करोड़ रुपये कमाते हुए फिल्म टोटल 65.39 करोड़ रुपये बटोर चुकी है. बता दें कि दोनों ही फिल्म की कमाई का आंकड़ा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.





'थामा' Vs 'एक दीवाने की दीवानियत'

बेशक 'थामा' का ओवरऑल कलेक्शन 'दीवानियत' से ज्यादा है. इसके बावजूद 'दीवानियत', 'थामा' पर भारी पड़ी है. इसकी कई वजहें हैं-

'थामा' का बजट 145 करोड़ है जबकि 'दीवानियत' को सिर्फ 25 करोड़ में बनाया गया है. इस वजह से ज्यादा कमाकर भी फिल्म 'दीवानियत' से प्रॉफिट के मामले में पिछड़ गई.

एक तरफ 'दीवानियत' बजट का दोगुना से ज्यादा कमाकर सुपरहिट हो चुकी है, तो वहीं 'थामा' हिट तो दूर अभी तक बजट भी नहीं निकाल पाई है.

इसके अलावा, सेकेंड मंडे की कमाई में भी अभी तक 'दीवानियत' , 'थामा' से आगे चल रही है. फाइनल डेटा आने के बाद भले ही आज की कमाई में 'थामा' आगे निकल जाए, लेकिन बाजी हर्षवर्धन राणे की फिल्म के हाथ में आ चुकी है.