'थामा' ने तोड़े आयुष्मान खुराना के 10 रिकॉर्ड, 2 साल पहले वाला भी टूटा

आयुष्मान खुराना ने हमेशा ही अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को सोशल मैसेज दिया है. अपने अलग किरदारों और कहानियों के वजह से हमेशा आयुष्मान खुराना चर्चा में रहे हैं.

'थामा' के जरिए अभिनेता ने दो साल बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी की और अपनी लेटेस्ट रिलीज्ड फिल्म के साथ वो छ गए. 'थामा' के रिलीज के बाद आयुष्मान खुराना के सभी पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं. यहां एक-एक कर जानिए पूरी डिटेल्स.

'थामा' ने तोड़ा आयुष्मान खुराना के पुराने रिकॉर्ड्स

मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी लेटेस्ट फिल्म 'थामा' आज रिलीज कर दी है. सिनेमाघरों में ये फिल्म बवाल मचा रही है और इसमें आयुष्मान खुराना के परफॉर्मेंस की भी काफी सराहना की जा रही है.

बीते कई सालों में आयुष्मान खुराना के करियर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला लेकिन अब ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि शायद 'थामा' के बाद एक्टर का करियर पटरी पर लौट आएगा. आपको बता दें, 'थामा' के रिलीज के बाद आयुष्मान खुराना के सभी रिकॉर्ड्स टूट गए हैं.

1. ड्रीम गर्ल 2– 10.69 करोड़

2. बाला– 10.15 करोड़

3. ड्रीम गर्ल – 10.05 करोड़

4. शुभ मंगल ज्यादा सावधान – 9.55 करोड़

5. बधाई हो – 7.35 करोड़

6. आर्टिकल 15 – 5.02 करोड़

7. डॉक्टर जी – 3.87 करोड़

8. चंडीगढ़ करे आशिकी – 3.75 करोड़

9. नौटंकी साला – 3.25 करोड़

10. शुभ मंगल सावधान – 2.71 करोड़

कोईमोई के मुताबिक ये डेटा आयुष्मान खुराना की ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों का नाम है. ड्रीम गर्ल 2 दो साल पहले रिलीज हुई थी. लेकिन अब 'थामा' ने आयुष्मान खुराना की ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 3 फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. सैक्निल्क के मुताबिक 'थामा' ने अभी तक 18.8 करोड़ कमा लिए हैं. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें और इजाफा हो सकता है.



आयुष्मान खुराना का करियर

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2012 में की थी. इन दिनों अभिनेता 'थामा' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. अब उनके फिल्म करियर को लगभग एक दशक से ज्यादा का समय हो चुका है और दर्शकों ने उनकी कई फिल्मों को अपना प्यार भी दिया है. लेकिन कोरोना महामारी के बाद देखा गया कि उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने लगीं. अब 'थामा' के बाद ऐसी उम्मीद लगाई जा रही की ये आयुष्मान खुराना के करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है.