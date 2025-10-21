इस दिवाली के त्योहार पर बॉलीवुड आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर-कॉमेडी 'थामा' के साथ हंसी और रोमांच का तड़का लेकर आया है. ये फिल्म आज (21 अक्टूबर) सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इस त्योहारी वीकेंड में रिलीज़ होने वाली दो बड़ी हिंदी फिल्मों में से एक है. हालांकि मेकर्स ने इसकी कहानी को सीक्रेट रखा है, लेकिन पहले दिन पहला शो देखने वाले दर्शकों ने इसका रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं 'थामा' लोगों को कैसी लगी?

सोशल मीडिया पर कैसा है 'थामा' का रिव्यू

मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं किस्त है, जिसने पहले 'स्त्री', 'भेड़िया', 'रूही' और 'मुंज्या' जैसी हिट फ़िल्में दी हैं. आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित, ये फिल्म सुपरनेचुरल बैकग्राउंड के बावजूद इमोशनंस और फैमिली एंटरटेनमेंट पर बेस्ट है जो एक ऐसा फॉर्मूला जो मैडॉक की पिछली रिलीज़ के लिए अक्सर कारगर रहा है. वहीं 'थामा' का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले भी सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू शेयर कर रहे हैं और इसकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं. कई ने रश्मिका, आयुष्मान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग की सराहना की है तो कई ने इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म तक कहा है. वहीं कई ने इसे परफेक्ट दिवाली वॉच बताया है.

एक ने लिखा है, “ 4 स्टार की हक़दार, मेन बात है - कहानी, पहला भाग धीमा ज़रूर है, लेकिन गहराई से जुड़ा हुआ है और आपको दादी की कहानी के दिनों में वापस ले जाएगा. लेकिन खुद को तैयार रखें. दूसरा भाग रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड टर्न और एक ज़बरदस्त कैमियो एक्शन एंट्री से भरपूर है."

#Thamma Monstrous

⭐⭐⭐⭐

Deserve 4 star



The core is - storyline. 1st half is slow yet deeply connected and will take u back to those dadi ki kahani days. But brace yourself.



2nd half hits hard with spine chilling twists, unexpected turns and a mind-blowing cameo action entry — The Truth Lobby (@thetruthlobby) October 20, 2025

एक अन्य ने लिखा, "अभी थामा देखी, आयुष्मान खुराना अपनी पूरी फ़ॉर्म में हैं, हंसी और रोमांच का ऐसा तड़का लगा रहे हैं जैसा सिर्फ़ वही लगा सकते हैं. कॉमेडी ज़बरदस्त है, और डरावने सीन भी लाजवाब हैं, रश्मिका मंदाना ने भी अपना खूबसूरत और रहस्यमयी आकर्षण बिखेरा है. अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद करें! अनीत पड्डा."

Just watched #Thamma, ⭐⭐⭐⭐#AyushmannKhurrana is in top form, delivering laughs and chills like only he can.The comedy hits hard, and the horror scenes are spot on. #RashmikaMandanna adds her beautiful and mysterious charm.



EXPECT THE UNEXPECTED! #AneetPadda pic.twitter.com/iEQ7Xk4u5t — Dr Vijay Mallya (@DrVijayMalya) October 21, 2025

कई और ने भी 'थामा' की खूब तारीफ की है.

Movie Review- #Thamma Waowww⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️it's a film that leaves you thoroughly entertained and completely satisfied.

The direction is simply superb, showing a masterful understanding of how to captivate the audience and make the picture look good to everyone.

Every single… pic.twitter.com/Df2SCECYBI — Love.prem98 (@LPrem98) October 18, 2025

Just Watched #Thamma

⭐️⭐️⭐️⭐️½ (4.5/5)

A total entertainer! A blend of humour, horror, emotion, and desi folklore that keeps you hooked till the last frame.#AyushmannKhurrana delivers a career-best act — balancing fear & comedy like a pro.

#RashmikaMandanna shines bright in a… pic.twitter.com/wwJt64B9nN — Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) October 20, 2025

कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है 'थामा'?

भारत भर में 4,000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई, 'थामा' इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर अकेले दम पर धमाल मचा रही है और उसे हिंदी सिनेमा से कोई खास टक्कर नहीं मिल रही है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसकी ओपनिंग 30-32 करोड़ रुपये की होगी, जो पिछले साल की दिवाली हिट फिल्मों जैसे 'भूल भुलैया 3' और 'सिंघम रिटर्न्स' से थोड़ी कम है, लेकिन अगर पॉजिटिव 'वर्ड-ऑफ-माउथ' रहता है तो इसकी कमाई वीकेंड पर आराम से बढ़ सकती है.