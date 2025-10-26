हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!

Thamma Box Office Collection Day 6: आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' का बॉक्स ऑफिस पर कहर जारी है, लेकिन फिल्म अब तक फिर भी 100 करोड़ी नहीं बन पाई. हालांकि, इसने कई रिकॉर्ड जरूर तोड़े हैं.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 26 Oct 2025 10:10 PM (IST)
Preferred Sources

'थामा' से उम्मीद थी कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 4 पिछली फिल्मों में से 3 के रिकॉर्ड बड़े आराम से तोड़ देगी. हालांकि, फिल्म इनमें से सिर्फ एक का ही रिकॉर्ड तोड़ पाई है. 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म को 6 दिनों को एक्सटेंडेड वीकेंड का फायदा मिला है लेकिन फिर भी ये 100 करोड़ी क्लब में अभी तक शामिल नहीं हुई.

फिल्म को रिलीज हुए आज 6वा दिन है और आज ही रविवार भी यानी फिल्म की कमाई बढ़ने की उम्मीद. ये उम्मीद पूरी भी होती दिख रही है, लेकिन फिर भी फिल्म अपने पहले 100 करोड़ क्लब वाले माइलस्टोन से दूर है.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'थामा' ने ओपनिंग डे पर 24 करोड़, दूसरे दिन 18.6 करोड़, तीसरे दिन 13 करोड़ और चौथे दिन 10 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ और ये फिर से बढ़कर 13 करोड़ हो गया.

वहीं आज छठवें दिन 10:10 बजे तक फिल्म 11.55 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए टोटल 90.25 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'थामा' पहले वीकेंड में चूकी ये 2 बड़े रिकॉर्ड तोड़ने से

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में 'थामा' से पहले 4 फिल्में रिलीज हुई थीं. उम्मीद थी कि इनमें से 3 फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड 'थामा' ओपनिंग वीकेंड पर ही तोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. फिल्म ने सिर्फ 'भेड़िया' (68.99 करोड़) को पीछे कर दिया. बाकी की फिल्में अब भी इससे आगे हैं. नीचे इन फिल्मों का डेटा देखें-

  • स्त्री - 129.83 करोड़
  • भेड़िया- 68.99 करोड़
  • मुंज्या- 101.6 करोड़
  • स्त्री 2- 597.99 करोड़

'थामा' ने 'जाट' को पछाड़ा

'थामा' भले अभी तक 100 करोड़ी फिल्मों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई है, लेकिन ये सनी देओल की 'जाट' का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर चुकी है. बता दें कि इसी साल रिलीज हुई 'जाट' ने सैक्निल्क के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर 88.26 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.

 
 
 
 
 
'थामा' के बारे में

आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 145 करोड़ के बजट में तैयार की गई है. यही वजह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म हर रोज धांसू कलेक्शन करने के बावजूद अपना बजट अब तक नहीं निकाल पाई है.

Read
Published at : 26 Oct 2025 05:15 PM (IST)
Embed widget